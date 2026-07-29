https://news.day.az/officialchronicle/1850937.html Назначен новый посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова назначена чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Венгрии. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. Согласно распоряжению, Эсмира Фирудин гызы Джафарова назначена чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Венгрии.
Назначен новый посол Азербайджана в Венгрии
Эсмира Джафарова назначена чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Венгрии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Эсмира Фирудин гызы Джафарова назначена чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Венгрии.
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