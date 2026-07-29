https://news.day.az/society/1850942.html Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 30 июля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра ожидается умеренный северо-западный ветер с периодическими усилениями. Температура морской воды на пляжах составит:
Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 30 июля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра ожидается умеренный северо-западный ветер с периодическими усилениями.
Температура морской воды на пляжах составит:
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на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 25-26 градусов;
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на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 26-27 градусов.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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