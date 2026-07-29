https://news.day.az/society/1850942.html

Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 30 июля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра ожидается умеренный северо-западный ветер с периодическими усилениями. Температура морской воды на пляжах составит: