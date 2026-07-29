В США подтвердили убийство членов КСИР во время ударов по Ираку

В результате ночных ударов ВС США и Саудовской Аравии по объектам Hashd al-Shaabi в Ираке погибли офицеры иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Как передает Day.Az, об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на американского представителя, подчеркивая при этом, что это фактически стало первым подтверждением со стороны Вашингтона на фоне различных сообщений о количестве и личностях погибших.

Ранее западные СМИ, со ссылкой на членов иракских группировок писали, что в результате атаки погибли 6 иранских советников. Также в сети появились фото гробов, завернутых в иранские флаги, на церемонии похорон членов Hashd al-Shaabi. Власти Ирана пока официально не комментировали эти сообщения.