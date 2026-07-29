Для изменения курса маната нет никаких фундаментальных оснований - глава ЦБА

Для изменения курса маната нет никаких фундаментальных оснований.

Как сообщает Day.Az, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов заявил в интервью Азербайджанскому государственному телевидению и информационному агентству АПА.

"За шесть месяцев этого года Центральный банк провел интервенции, направленные на покупку валюты, на сумму 1,5 млрд долларов США. Мы вмешались, чтобы предотвратить укрепление азербайджанского маната и сохранить курс на уровне 1,7. Иными словами, как я уже сказал, предложение на валютном рынке превышает спрос. За последние четыре года доверие населения к манату значительно возросло. Это не просто слова - за ними стоят конкретные цифры", - сказал он.

По его словам, в течение последних 18 месяцев предложение на валютном рынке превышало спрос. Это факт.

"Второй факт заключается в том, что за первые шесть месяцев 2026 года на валютных аукционах Центрального банка было продано 757 млн долларов США. Для сравнения отмечу, что за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 2,7 млрд долларов США, а за первые шесть месяцев 2024 года - 3,5 млрд долларов США. Как видно, произошло достаточно значительное снижение.

К сожалению, в последние четыре года появляются люди - даже не знаю, как их назвать, - которые не желают нам добра. Причем это люди внутри страны, наши же азербайджанцы. Простите за выражение, иногда в раздражении мы называем их недоброжелателями. Не имея никаких фундаментальных оснований, они начинают говорить, что "курс изменится"", - сказал он.

Кязымов отметил, что люди начинают беспокоиться, берут свои последние манаты, бегут в пункт обмена валюты, покупают доллары, а через неделю снова их продают.

"В выигрыше остаются только те самые люди, о которых я говорил и которые хотят заработать себе "лайки" в социальных сетях, а также пункты обмена валюты. Потому что население покупает доллары, а через неделю или месяц снова их продает.

Именно поэтому я хочу объяснить это максимально простыми словами. Для изменения курса нет никаких фундаментальных оснований. Прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо проводить анализ и выяснять, действительно ли у нас есть проблема.

Возвращаясь к денежно-кредитной политике Центрального банка, отмечу, что, как я уже ответил на предыдущий вопрос, нашей основной целью и нашим мандатом являются ценовая и макроэкономическая стабильность. Нынешняя система, то есть режим стабильного валютного курса, полностью соответствует достижению этих целей. Мы планируем продолжать эту политику и в последующие годы", - добавил он.