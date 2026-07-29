Цифровая трансформация SOCAR получила мировое признание - статья в McKinsey

Компания SOCAR благодаря масштабной цифровой трансформации и внедрению технологий искусственного интеллекта значительно повысила эффективность работы карбамидного завода в Азербайджане, который впоследствии получил статус Digital Lighthouse Всемирного экономического форума.

Как передает Day.Az, об этом говорится в материале международной консалтинговой компании McKinsey.

В публикации отмечается, что модернизация предприятия стала частью стратегии SOCAR до 2035 года, направленной на укрепление долгосрочной конкурентоспособности компании и Азербайджана за счет цифровизации производства, развития ненефтяного сектора и внедрения передовых технологий. Как отметил президент SOCAR Ровшан Наджаф, компания не просто внедрила новые технологии, а сформировала новую операционную модель, в которой данные, искусственный интеллект и люди работают как единая экосистема.

В качестве площадки для масштабной трансформации был выбран завод SOCAR Carbamide - единственный в Азербайджане производитель аммиака и карбамида.

В McKinsey напоминают, что предприятие, введенное в эксплуатацию в 2019 году, обладало значительным потенциалом для дальнейшего повышения эффективности, а на фоне геополитических потрясений и роста спроса на удобрения увеличение его производительности приобрело особую актуальность. Совместный проект SOCAR и McKinsey стартовал в 2023 году и был рассчитан на два с половиной года.

В ходе реализации программы были разработаны 42 собственных цифровых решения и инструмента на основе искусственного интеллекта. По словам главного директора по технологиям SOCAR Мурада Абдуллаева, компания не ограничилась внедрением лучших мировых решений, а создала собственные технологии, адаптированные под особенности работы предприятия.

Как подчеркивается в материале, новые цифровые инструменты позволили повысить эффективность использования природного газа на 24%, увеличить объем производства на 21%, а также сократить количество внеплановых ремонтов на 66% благодаря внедрению систем предиктивной диагностики оборудования и генеративного ИИ для помощи инженерам.

Особое внимание было уделено подготовке персонала. Для этого была создана SOCAR Digital Academy, где сотрудники предприятия получили новые цифровые навыки и научились работать с аналитическими инструментами и решениями на базе искусственного интеллекта. За время реализации программы современные компетенции приобрели около 70% работников завода, а сами сотрудники предложили более 40 инициатив по внедрению ИИ в производственные процессы. Как отметила вице-президент SOCAR по человеческому капиталу и инклюзивности Зиба Мустафаева, академия помогла сотрудникам перестать воспринимать цифровизацию как нечто внешнее, а накопленный опыт уже позволяет масштабировать этот подход на другие предприятия компании.

В дальнейшем SOCAR также учредила Caspian AI Institute - региональный центр разработки и внедрения решений в сфере промышленного искусственного интеллекта. Сегодня институт объединяет более 60 специалистов, разработал свыше 30 продуктов на основе ИИ и получил 15 патентов. По словам директора по данным SOCAR Азада Гусейнова, таким образом компании удалось превратить цифровую трансформацию одного завода в национальную промышленную компетенцию, способную укрепить позиции Азербайджана в сфере индустриального искусственного интеллекта.

В январе 2026 года Всемирный экономический форум включил SOCAR Carbamide в глобальную сеть Digital Lighthouse. Предприятие стало первым обладателем этого статуса в Азербайджане и Центральной Азии, а также первым в мире заводом по производству карбамида, удостоенным такого признания.

Как отметил вице-президент SOCAR по переработке и нефтехимии Анар Мамедов, именно цифровая трансформация позволила компании перейти от хороших производственных результатов к мировому лидерству и стала одним из ключевых элементов общей стратегии развития.

В McKinsey подчеркивают, что статус Digital Lighthouse присваивается предприятиям, которые не просто внедряют готовые цифровые решения, а самостоятельно разрабатывают и успешно масштабируют собственные технологии. По мнению авторов материала, это подтверждает высокий уровень инновационного потенциала SOCAR, эффективность выбранной модели управления и устойчивость достигнутых результатов.

Сегодня около 90% продукции SOCAR Carbamide экспортируется в страны региона, предприятие полностью обеспечивает внутренний спрос Азербайджана на азотные удобрения и вносит существенный вклад в рост ненефтяного экспорта страны.

В McKinsey подчеркивают, что присвоение заводу статуса Digital Lighthouse стало не просто признанием успехов одного предприятия, а свидетельством того, что в Азербайджане возможно создавать, масштабировать и развивать передовые решения в сфере промышленного искусственного интеллекта, опираясь на местные кадры, сильное руководство и собственные инновационные разработки.