https://news.day.az/society/1850947.html Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля - ФОТО - ВИДЕО 29 июля по инициативе и при организации Фонда Гейдара Алиева, а также при поддержке министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании "Gilan" состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля.

Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля - ФОТО - ВИДЕО

Общество, 29 июля 2026 21:54 (UTC +04:00) 5 747
Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля

29 июля по инициативе и при организации Фонда Гейдара Алиева, а также при поддержке министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании "Gilan" состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля.

Как передает Day.Az, фестиваль открылся концертом Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Рамиза-Мелика Асланова.

Выступая на мероприятии, ректор Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли отметил, что этот фестиваль успешно проводится уже 15 лет. Он сказал, что за этот период на сцене в Габале выступили известные солисты, симфонические оркестры, хоры, дирижеры и другие исполнители из разных стран мира.

Фархад Бадалбейли подчеркнул, что каждый год фестиваль представляет насыщенные и интересные концертные программы, охватывающие различные музыкальные жанры. За прошедшие годы Международный музыкальный фестиваль в Габале стал одним из самых престижных международных культурных событий, объединяющих ведущих музыкантов мира.

В программу музыкального вечера вошли произведения азербайджанских и европейских композиторов в исполнении солистов: заслуженного артиста Эльвина Ходжи Ганиева (скрипка), Айсун Махмудзаде (сопрано), Шамистана Алиева (кларнет) и Вагифа Гурбанова (виолончель).

В ходе фестиваля, который продлится до 3 августа, город Габала станет важной площадкой для межкультурного диалога в соответствии с целью проекта, и в этом древнем регионе Азербайджана соберутся самые яркие представители разных стран и культур.

Помимо представителей Азербайджана, в фестивале примут участие музыканты и танцоры из Германии, России, Австрии, Казахстана, Молдовы, Нидерландов, Узбекистана и Вьетнама.

  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
  • Состоялось открытие XV Габалинского международного музыкального фестиваля
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