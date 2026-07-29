https://news.day.az/world/1850826.html

В США чемодан самостоятельно отправился в сторону входа в аэропорт - ВИДЕО

В США во время ливня внезапно открылась дверь багажного отсека самолета - один чемодан "поплыл" самостоятельно в сторону входа в аэропорт. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео: