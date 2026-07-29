https://news.day.az/world/1850826.html В США чемодан самостоятельно отправился в сторону входа в аэропорт - ВИДЕО В США во время ливня внезапно открылась дверь багажного отсека самолета - один чемодан "поплыл" самостоятельно в сторону входа в аэропорт. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
В США чемодан самостоятельно отправился в сторону входа в аэропорт - ВИДЕО
В США во время ливня внезапно открылась дверь багажного отсека самолета - один чемодан "поплыл" самостоятельно в сторону входа в аэропорт.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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