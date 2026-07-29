https://news.day.az/politics/1850952.html Очередная провокация против Азербайджана в Германии - ВИДЕО Проживающий за рубежом т.н. "блогер" Алемдар Буньядов, известный своими тесными связями со спецслужбами Ирана, попытался спровоцировать членов азербайджанской делегации, находящихся с визитом в Германии 20-21 июля, озвучив необоснованные обвинения в адрес Азербайджана.
Очередная провокация против Азербайджана в Германии - ВИДЕО
Проживающий за рубежом т.н. "блогер" Алемдар Буньядов, известный своими тесными связями со спецслужбами Ирана, попытался спровоцировать членов азербайджанской делегации, находящихся с визитом в Германии 20-21 июля, озвучив необоснованные обвинения в адрес Азербайджана.
Как передает Day.Az, кадры этого момента распространились в социальных сетях.
Как видно на кадрах, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и министр иностранных дел Джейхун Байрамов сначала выслушали провокатора, после чего дали ему достойный ответ.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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