Автор: Акпер Гасанов

Начну с констатации очевидного - сегодняшняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Объединенного мира борьбы Ненадом Лаловичем отразила устойчивую тенденцию: Баку закрепился в роли одного из ключевых мировых центров проведения крупнейших спортивных соревнований, и борьба занимает в этой стратегии особое место.

Высокая оценка, прозвучавшая со стороны Лаловича, является констатацией очевидного, бесспорного факта. Ведь за последние годы Азербайджан действительно выстроил репутацию страны, где турниры проходят без организационных сбоев и на уровне, соответствующем самым строгим международным требованиям. Причем речь идет не только о борьбе. Европейские и мировые первенства по гимнастике, дзюдо, тхэквондо, гонки Формулы-1 - данный список можно продолжать очень долго.

Во всех случаях Баку демонстрировал способность сочетать инфраструктурную готовность, управленческую эффективность и внимание к деталям. Вот и нынешний чемпионат мира среди борцов до 17 лет стал логичным продолжением этой линии. Однако у него есть важная особенность, выходящая за рамки спорта. В турнире принимает участие сборная Армении - 16 спортсменов в вольном и греко-римском стилях.

Сам факт их полноценного участия в соревнованиях, проходящих в Баку, уже является значимым сигналом.

Еще более показательной стала оценка главного тренера армянской сборной U17 Гагика Хачатряна. Его слова об "очень высоком уровне организации", четкой координации и профессионализме судейства трудно интерпретировать как дипломатическую вежливость. Напротив, в них чувствуется сравнение с собственным опытом участия в международных турнирах. Отдельно он отметил атмосферу - доброжелательное отношение болельщиков, отсутствие негатива и поддержка честной борьбы. В условиях недавнего конфликта такие детали приобретают особое значение.

Важно и то, что Хачатрян сравнил современный Баку с тем, каким он видел его два десятилетия назад. Его наблюдения были про новые дороги, парки, спортивные объекты и это все подчеркивает масштаб трансформации столицы Азербайджана и страны в целом. В этом контексте Национальная гимнастическая арена, где и проходит нынешнее первенство по борьбе, выступает как символ новой инфраструктурной реальности Азербайджана.

Если же рассматривать происходящее шире, становится очевидно: подобные турниры выполняют не только спортивную функцию. Они формируют пространство, в котором конкуренция не переходит во враждебность, а соперничество остается в рамках правил. Именно поэтому участие армянской сборной и позитивная оценка с ее стороны выходят за рамки обычного спортивного комментария.

Также стоит отметить, что Азербайджан на протяжении последних лет последовательно инвестирует в развитие борьбы как одного из национальных видов спорта. Речь идет не только о поддержке профессиональных спортсменов, но и о системной работе: детско-юношеские школы, тренерские программы, международное сотрудничество. Результаты этой политики очевидны - азербайджанские борцы стабильно входят в число сильнейших на мировых и европейских первенствах.

В этом смысле слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о значении юношеского чемпионата выглядят вполне прагматично. Турниры такого уровня - это инвестиция в будущее. Именно здесь формируется новое поколение спортсменов, для которых участие в международных стартах становится нормой с раннего возраста. Кроме того, проведение подобных соревнований в Баку постепенно меняет восприятие региона в целом.

Если раньше Южный Кавказ ассоциировался, прежде всего, с конфликтами, то сегодня он все чаще фигурирует как площадка для международного сотрудничества. И спорт играет в этом процессе заметную роль. Таким образом, чемпионат мира по борьбе среди юниоров в Баку стал не только очередным подтверждением организационных возможностей Азербайджана.

Он превратился в символ более широкого процесса - постепенного выхода региона из логики конфронтации к формату взаимодействия, где спорт становится одним из первых и наиболее эффективных мостов. Именно в этом заключается его главная ценность. Не в медалях и даже не в рекордах, а в создании пространства, где конкуренция не разрушает, а объединяет. Азербайджан намерен и дальше развивать эту роль и у нашей страны это великолепно получается.