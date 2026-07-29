Трамп пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес Ирана, пообещав жесткий ответ на действия Тегерана.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в ответ на вопросы журналистов в Белом доме,

По словам американского лидера, Соединенные Штаты намерены нанести по Ирану "очень сильный удар".

"Мы собираемся ударить по ним очень сильно, потому что теперь наша очередь наносить удар. Они знают, что это приближается. Они просят нас этого не делать", - заявил Трамп.

Президент США также сообщил, что минувшей ночью по американской стороне были выпущены пять ракет.

"Прошлой ночью они пытались обстрелять нас пятью ракетами. Мы перехватили их все", - сказал Трамп.