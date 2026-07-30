https://news.day.az/economy/1850964.html ЦБА внедрит новые подходы к зарплатным и пенсионным картам Центральный банк Азербайджана внедрит новые подходы к зарплатным и пенсионным картам. Как сообщает Day.Az, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов заявил в интервью Азербайджанскому государственному телевидению и информационному агентству АПА.
ЦБА внедрит новые подходы к зарплатным и пенсионным картам
Центральный банк Азербайджана внедрит новые подходы к зарплатным и пенсионным картам.
Как сообщает Day.Az, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов заявил в интервью Азербайджанскому государственному телевидению и информационному агентству АПА.
"Уже в сентябре-октябре мы внедрим новые подходы, в особенности в отношении зарплатных и пенсионных карт. В настоящее время ведутся технические работы. Уверен, что это также придаст импульс повышению конкуренции", - сказал он.
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