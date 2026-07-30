https://news.day.az/world/1850798.html Мастера ментальной арифметики в Китае - ВИДЕО В социальных сетях набирает популярность видео, снятое в одном из учебных классов Китая, где дети демонстрируют навыки ментальной арифметики. Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах школьники с высокой скоростью решают сложные математические примеры в уме, выполняя вычисления с числами и несколькими действиями.
Мастера ментальной арифметики в Китае - ВИДЕО
В социальных сетях набирает популярность видео, снятое в одном из учебных классов Китая, где дети демонстрируют навыки ментальной арифметики.
Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах школьники с высокой скоростью решают сложные математические примеры в уме, выполняя вычисления с числами и несколькими действиями.
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