https://news.day.az/world/1850798.html

Мастера ментальной арифметики в Китае - ВИДЕО

В социальных сетях набирает популярность видео, снятое в одном из учебных классов Китая, где дети демонстрируют навыки ментальной арифметики. Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах школьники с высокой скоростью решают сложные математические примеры в уме, выполняя вычисления с числами и несколькими действиями.