https://news.day.az/world/1850825.html Жилой дом со встроенным фудкортом в Нидерландах - ВИДЕО В Нидерландах есть жилой дом со встроенным фудкортом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Внутри гигантской арки 228 квартир. Часть окон выходят наружу, а часть внутрь - на торговую площадь. Представляем вашему вниманию данное видео:
Жилой дом со встроенным фудкортом в Нидерландах - ВИДЕО
В Нидерландах есть жилой дом со встроенным фудкортом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Внутри гигантской арки 228 квартир. Часть окон выходят наружу, а часть внутрь - на торговую площадь.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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