Назван способ зарядить смартфон быстрее
Журналисты портала BGR перечислили способы ускорить зарядку смартфона. Материал опубликован на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Авторы издания объяснили, что если подключить телефон к розетке с помощью случайного зарядного кабеля, то он не получит таким образом максимальное количество энергии. В первую очередь они посоветовали посмотреть характеристики девайса и приобрести ему специальный аксессуар, который позволит заряжать аппарат на максимальной скорости. При этом журналисты заметили, что часто такие адаптеры и провода кладут в комплект к смартфону.
Находящееся на зарядке устройство предложили оставить в режиме ожидания. Специалисты подчеркнули, что если не запускать на девайсе приложения, то он зарядит свой аккумулятор быстрее. "Просто подключите его к зарядному устройству и оставьте в покое, пока цикл зарядки не завершится. Можете также перевести смартфон в авиарежим", - пояснили авторы.
В заключение журналисты рекомендовали отнести смартфон в прохладное место. Оставаясь подключенным к розетке, аппарат может перегреться - в этом случае эффективность процесса зарядки снизится. "В помещении должно быть не слишком жарко, но и не слишком холодно", - подытожили специалисты.
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