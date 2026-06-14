Как смартфон стал ночным хищником в детской комнате

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

На сайте Baku Network опубликована статья об опасности смартфонов для детей.

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Самая опасная технологическая революция редко приходит с грохотом. Она не врывается в дом, не ломает дверь, не требует политической присяги и не выглядит как угроза. Она лежит на тумбочке у детской кровати, светится в темноте, вибрирует под подушкой и терпеливо ждет, когда взрослые уснут. После этого начинается ее настоящая смена.

Социальные сети давно перестали быть просто площадками общения. Это уже не цифровые дворы, где подростки разговаривают, спорят, дружат и ссорятся. Это сложные поведенческие машины, построенные вокруг одного ресурса - внимания. Не времени, не информации, не даже развлечения, а именно внимания как сырья, которое можно добывать, измерять, продавать, дробить на рекламные сегменты и превращать в капитализацию.

Именно поэтому азербайджанская инициатива по ограничению регистрации детей в социальных сетях до шестнадцати лет должна рассматриваться как часть большой мировой перестройки. Милли Меджлис обсуждает пакет поправок к Кодексу об административных правонарушениях, Закону об информации и Закону о защите детей от вредоносной информации. В центре пакета - возрастной порог, обязательная верификация, ответственность платформ, штрафы и возможное замедление трафика при систематическом нарушении требований. По состоянию на 14 июня 2026 года речь идет именно о законодательном предложении, находящемся в парламентской повестке, а не о полностью завершенной правовой реформе.

Главная суть этого проекта не в том, что государство вдруг решило "запретить детям интернет". Такая формулировка удобна только для тех, кто хочет увести дискуссию в сторону. Законопроект, судя по представленным параметрам, не атакует технологии как таковые. Он бьет по конкретной бизнес-модели - по платформам, которые монетизируют детское внимание через бесконечную прокрутку, автозапуск видео, рекламное профилирование и алгоритмическое удержание пользователя внутри экрана.

Азербайджан фактически ставит вопрос так: если глобальная платформа зарабатывает на ребенке, она не может вести себя так, будто ребенок - это просто еще один пользователь.

Это не борьба с интернетом. Это борьба с цифровым казино

Технологические корпорации любят говорить о свободе, инновациях и открытом мире. Но за этим языком давно скрывается вполне холодная экономика. Чем дольше пользователь остается в приложении, тем больше рекламных показов. Чем сильнее эмоциональная реакция, тем выше вероятность следующего клика. Чем больше данных о поведении, тем точнее рекламная модель. В случае взрослого человека это уже проблема. В случае ребенка - это вопрос власти над незрелой психикой.

В представленном материале приводятся тревожные данные: 89 процентов азербайджанских детей в возрасте от десяти до семнадцати лет пользуются смартфонами, 76 процентов ежедневно заходят в социальные сети, среднее ежедневное время в соцсетях составляет четыре часа двенадцать минут, а 42 процента детей от двенадцати до пятнадцати лет пользуются телефоном в период с одиннадцати вечера до двух ночи. Эти цифры были заявлены как данные Центра социальных исследований за 2025 год и как часть аргументации вокруг законопроекта.

Даже если подходить к этим данным с осторожностью, картина очевидна: проблема давно вышла за пределы родительского контроля. Нельзя требовать от отдельной семьи победить архитектуру, которую создают тысячи инженеров, дизайнеров, нейропсихологов, специалистов по поведенческой аналитике и рекламных оптимизаторов. Это примерно то же самое, что просить одинокого пешехода самостоятельно регулировать движение на скоростной трассе.

Формально ребенок нажимает сам. Фактически за него уже многое решено. Интерфейс подталкивает. Лента не заканчивается. Видео стартует автоматически. Уведомление появляется именно тогда, когда вероятность возвращения максимальна. Алгоритм не просто предлагает контент - он учится на слабостях, усталости, тревожности, одиночестве, любопытстве, зависти, страхе быть исключенным из группы.

Здесь и начинается главный конфликт XXI века: рынок внимания против детства.

Почему мир больше не верит в саморегулирование Big Tech

Еще десять лет назад доминировала наивная вера: технологические компании сами создадут безопасные механизмы, потому что им важна репутация. Эта вера умерла. Ее убили не критики интернета, а сами платформы - своими внутренними исследованиями, судебными спорами, лоббистскими кампаниями и бесконечными попытками отложить реальное регулирование.

США стали лабораторией этой борьбы. На федеральном уровне действует COPPA - закон о защите конфиденциальности детей онлайн, но его логика сформирована еще в эпоху раннего интернета. Сегодня американская дискуссия ушла дальше: речь идет уже не только о данных, а о зависимости, алгоритмических лентах, ночных уведомлениях и воздействии на психическое здоровье подростков. В 2023 году главный санитарный врач США выпустил специальное предупреждение о влиянии социальных сетей на психическое здоровье молодежи: до 95 процентов американских подростков 13-17 лет используют социальные сети, а более трети делают это почти постоянно. Документ прямо говорит, что общество не располагает достаточными основаниями считать социальные сети безопасными для детей и подростков.

Нью-Йорк пошел еще дальше: закон SAFE for Kids Act направлен именно против "аддиктивных лент" для несовершеннолетних и ограничивает алгоритмическую подачу контента детям без проверяемого родительского согласия. Это уже не абстрактная защита данных. Это признание: сама конструкция ленты может быть вредной.

Но американская модель сталкивается с жестким конституционным сопротивлением. Платформы и их отраслевые объединения оспаривают законы штатов, ссылаясь на свободу слова. Калифорнийский Age-Appropriate Design Code, один из самых амбициозных проектов защиты детей в цифровой среде, прошел через судебные ограничения, и в 2026 году юридическая судьба его отдельных положений оставалась неоднозначной.

Смысл этой американской истории прост: даже там, где общество осознало проблему, право двигается медленно, а технологический сектор сопротивляется профессионально, дорого и упорно.

Австралийский удар: государство впервые сказало "до шестнадцати - нельзя"

На этом фоне Австралия стала политическим шоком для индустрии. В ноябре 2024 года парламент страны принял закон, который ограничивает доступ детей до шестнадцати лет к ряду социальных платформ. Важнейшая деталь: ответственность возлагается не на детей и не на родителей, а на сами платформы. Штраф за невыполнение требований может достигать 49,5 миллиона австралийских долларов.

Это принципиальный разворот. Раньше государство фактически говорило родителям: "Следите лучше". Австралия сказала платформам: "Это ваша система, ваши алгоритмы, ваша прибыль - значит, и ваша ответственность".

У австралийской модели есть критики. Они предупреждают о рисках ухода подростков в менее контролируемые пространства, о проблемах приватности при верификации возраста, о возможной изоляции уязвимых детей. Эти аргументы нельзя отмахнуть как "лоббизм Big Tech". В цифровом регулировании действительно нет чистых решений. Любая возрастная проверка создает риск избыточного сбора данных. Любой запрет порождает обходные пути. Любой контроль может быть использован шире, чем предполагалось в начале.

Но австралийский прецедент важен не тем, что он идеален. Он важен тем, что впервые крупная демократическая страна сказала: детство не может быть экспериментальной зоной для платформенной экономики.

Азербайджанский законопроект, если будет принят в заявленном виде, встраивается именно в эту мировую волну. Он не появляется в пустоте. Он появляется в момент, когда разные государства - от Австралии до Франции, от Британии до американских штатов - ищут правовой язык для одной и той же угрозы.

Французская формула: цифровое совершеннолетие как барьер

Франция подошла к проблеме через понятие цифрового совершеннолетия. Закон 2023 года установил, что дети младше пятнадцати лет нуждаются в согласии родителей для регистрации в социальных сетях, а платформы должны проверять возраст пользователей. В 2026 году французская дискуссия пошла еще дальше: Национальное собрание поддержало инициативу о запрете социальных сетей для детей до пятнадцати лет, после чего текст должен был пройти Сенат.

Французский опыт важен по двум причинам.

Во-первых, он показывает, что европейская демократия больше не воспринимает платформы как нейтральную инфраструктуру. Это не просто "место общения". Это среда, где алгоритм формирует режим внимания, социальные сравнения, представления о теле, статусе, успехе, политике и нормальности.

Во-вторых, Франция пытается связать возрастной барьер с юридической ответственностью платформ. Простая галочка "мне уже исполнилось" больше не считается серьезной мерой. Взрослые наконец признали очевидное: ребенок, желающий попасть в соцсеть, почти всегда поставит нужную галочку.

Азербайджанский проект идет в той же логике, но делает акцент на технической верификации через банковскую карту, электронную почту или мобильный номер, а также на обязанности платформ реагировать на запросы регулятора в установленные сроки. В представленном тексте также указывается запрет бесконечной прокрутки и автоматического воспроизведения видео для возрастной группы 16-18 лет, запрет хранения и передачи данных, собранных при возрастной проверке, и ступенчатая система санкций вплоть до ограничения трафика на 90 процентов.

Если эти нормы будут сохранены, Азербайджан предложит не символический, а инженерный подход к проблеме. Не "попросить платформы быть добрее", а поставить перед ними конкретные обязательства.

Британский урок: опасен не только контент, но и дизайн

Великобритания сделала один из самых важных интеллектуальных вкладов в эту дискуссию. Ее Age Appropriate Design Code, известный также как Children's Code, исходит из простой, но радикальной мысли: вред может быть встроен не только в содержание, но и в дизайн.

Это означает, что опасен не только ролик с насилием, не только экстремистская пропаганда, не только порнографический контент и не только травля. Опасной может быть сама архитектура продукта: настройки приватности, геолокация, рекомендации, ночные уведомления, сбор данных, таргетированная реклама, интерфейс, который заставляет возвращаться снова и снова.

Британский регулятор сформулировал 15 стандартов для онлайн-сервисов, доступных детям. Среди них - высокий уровень приватности по умолчанию, минимизация данных, защита от вредного использования геолокации, прозрачность для ребенка и учет его интересов при проектировании сервиса.

Это особенно важно для Азербайджана. Потому что будущий закон не должен превратиться только в возрастной шлагбаум. Его сила будет зависеть от того, насколько он заставит платформы менять поведение внутри продукта. Если подросток 16-18 лет формально допущен к платформе, но его тут же затягивают бесконечная лента, автозапуск, агрессивные рекомендации и ночные уведомления, государство решило только половину задачи.

Именно поэтому запрет манипулятивных функций для старших подростков - один из самых сильных элементов азербайджанского подхода. Он признает: проблема не в одном только возрасте. Проблема в конструкции цифровой среды.

Ночная экономика внимания: почему сон стал конкурентом платформ

Одна из самых честных фраз индустрии прозвучала не из уст критиков, а изнутри самого технологического мира. Руководитель Netflix Рид Хастингс в 2017 году фактически признал, что компания конкурирует не только с другими сервисами, но и со сном пользователя.

Эта фраза стала символом эпохи. Когда сон становится конкурентом, ребенок становится добычей.

Ночной экран разрушает не только режим дня. Он бьет по памяти, обучению, эмоциональной регуляции, семейной коммуникации, способности концентрироваться и переносить скуку. А скука, как ни странно, является важнейшей частью взросления. Ребенок, которому каждую секунду предлагают новый стимул, постепенно теряет способность оставаться наедине с собой.

Платформенная экономика не любит паузы. Пауза не монетизируется. Тишина не продается рекламодателю. Невовлеченный пользователь бесполезен. Поэтому система учится уничтожать пустое время - то самое время, в котором ребенок думает, мечтает, читает, разговаривает, наблюдает за миром, спорит с родителями, скучает, взрослеет.

Если 42 процента детей действительно сидят в телефоне между 23:00 и 02:00, это уже не индивидуальная привычка. Это социальная поломка. И лечить ее только разговорами о дисциплине невозможно.

Лутбоксы, игры и азарт: как детское внимание превратили в ставку

Отдельная часть этой истории - игровые механики, которые давно перешли границу между развлечением и азартным поведением. Лутбоксы, случайные награды, сезонные пропуски, внутриигровые валюты, ограниченные по времени предложения - все это создает у ребенка ощущение постоянного дефицита и ожидания выигрыша.

Европейский парламент еще в 2020 году анализировал лутбоксы как потребительскую проблему, а Бельгия стала одной из стран, где отдельные формы платных лутбоксов были квалифицированы через призму азартных игр.

Формально это игры. По внутренней логике - тренажеры импульсивного поведения. Ребенок учится ждать случайной награды, реагировать на вспышки, покупать шанс, а не продукт. Это тот же психологический механизм, который лежит в основе игровых автоматов: не стабильная награда, а непредсказуемое подкрепление удерживает сильнее всего.

ВОЗ включила игровое расстройство в ICD-11 как клинически значимый синдром, связанный с нарушением контроля над игровым поведением, приоритетом игры над другими видами активности и продолжением игры несмотря на негативные последствия.

И здесь снова видно: проблема не в том, что ребенок играет. Проблема в том, что вокруг ребенка построена индустрия, умеющая превращать игру в зависимость, зависимость - в платеж, платеж - в данные, данные - в еще более точную зависимость.

Азербайджанский законопроект: не запрет, а смена центра ответственности

Самое важное в азербайджанском проекте - перенос ответственности. Не ребенок должен доказывать, что он достаточно зрелый. Не родитель должен круглосуточно соревноваться с алгоритмом. Платформа должна доказать, что она способна работать в стране, соблюдая правила.

Это тонкая, но фундаментальная разница.

Если законопроект будет принят с заявленной архитектурой, платформы должны будут внедрять проверку возраста, учитывать режим для пользователей 16-18 лет, ограничивать манипулятивные функции, не использовать данные возрастной проверки для рекламы, отчитываться перед регулятором и иметь понятную процедуру взаимодействия с азербайджанской юрисдикцией. За нарушения предусмотрены штрафы, повторные санкции, запрет на рекламу для местных налогоплательщиков и судебный механизм ограничения трафика.

Особое значение имеет требование юридического присутствия. Глобальные платформы привыкли работать с малыми и средними государствами по модели цифрового суверенного уклонения: рынок есть, пользователи есть, реклама есть, данные есть, но реального юридического адресата внутри страны часто нет. В результате национальный регулятор сталкивается не с компанией, а с облаком.

Азербайджанский подход пытается материализовать платформу: если ты зарабатываешь здесь, отвечай здесь.

Это не изоляционизм. Это нормальная логика суверенной юрисдикции. Банк не может работать в стране без лицензии. Телекоммуникационный оператор не может игнорировать национальные правила. Медиа, рекламный рынок, платежные системы, образовательные сервисы - все они так или иначе встроены в правовое поле. Почему социальная платформа, влияющая на миллионы граждан, включая детей, должна быть исключением?

Где проходит тонкая линия: защита детей или чрезмерный контроль?

У любого сильного закона есть опасная сторона. И честная аналитика обязана сказать об этом прямо.

Возрастная верификация может стать инструментом избыточного сбора данных. Требование юридического присутствия может быть использовано не только для защиты детей, но и для давления на платформы по иным поводам. Замедление трафика - мощный инструмент, который должен применяться только через прозрачную, юридически проверяемую процедуру. Мониторинг поведенческих паттернов пользователей также требует четких ограничений, иначе защита ребенка может незаметно превратиться в широкую цифровую слежку.

Поэтому качество будущего закона будет определяться не только строгостью санкций, но и качеством гарантий.

Нужны три принципа.

Первый - минимизация данных. Проверка возраста не должна превращаться в сбор цифрового досье. Данные, полученные для верификации, должны уничтожаться сразу после проверки и не использоваться для рекламы, профилирования или передачи третьим лицам.

Второй - судебная процедура для самых жестких мер. Ограничение трафика на 90 процентов фактически означает почти блокирующий эффект. Такая мера должна быть последним шагом после предупреждений, штрафов, требований об устранении нарушений и судебной проверки.

Третий - разграничение социальных сетей, мессенджеров, образовательных платформ и профессиональных сервисов. Если закон действительно выводит онлайн-образование, мессенджеры и профессиональные сети за пределы ограничений, это сильная сторона проекта. Детей надо защищать от манипулятивной платформенной экономики, а не от цифровой грамотности как таковой.

Почему родители поддерживают жесткое регулирование

По данным, прозвучавшим в обсуждаемом материале, 87,3 процента азербайджанцев поддерживают регулирование доступа детей до шестнадцати лет к социальным сетям, а среди родителей школьников этот показатель достигает 90,5 процента. Отдельные азербайджанские публикации также передавали заявление Захида Оруджа о поддержке регулирования среди родителей на уровне 90,5 процента.

Это не случайная цифра. Родители во многих странах интуитивно поняли то, что регуляторы формулируют юридическим языком: семья проигрывает платформе в неравном бою.

Родитель говорит: "Положи телефон". Алгоритм говорит: "Вот еще одно видео".

Родитель говорит: "Пора спать". Уведомление говорит: "Ты что-то пропустил".

Родитель говорит: "Не сравнивай себя с другими". Лента показывает тела, лица, успех, богатство, путешествия, агрессию, унижение, роскошь и чужую жизнь, превращенную в спектакль.

Родитель говорит: "Будь собой". Платформа отвечает: "Будь тем, кто получит больше реакции".

Это и есть настоящая причина общественной поддержки. Люди устали быть оставленными один на один с индустрией, которая сильнее семьи, школы и часто сильнее самого государства.

Скрытый геополитический слой: данные, суверенитет и власть над поколением

Было бы ошибкой видеть в этой теме только педагогическую или медицинскую проблему. Социальные сети - это еще и вопрос национальной безопасности.

Данные детей - это не просто возраст, номер телефона и список интересов. Это карта будущего общества. Платформа видит, какие темы волнуют подростков, кто на кого влияет, какие символы вызывают реакцию, какие страхи распространяются быстрее, какие формы агрессии работают, какие мемы становятся политическим языком, какие внешние нарративы легче проникают в молодежную среду.

Для государства, живущего в сложном регионе, это не абстракция. Южный Кавказ давно является пространством информационных войн, гибридных кампаний, внешнего влияния и попыток управления общественными настроениями через медиа. Если взрослую аудиторию можно хотя бы частично вооружить опытом, исторической памятью и политическим скепсисом, то детская и подростковая аудитория гораздо уязвимее.

Алгоритм не имеет гражданства, но его последствия всегда локальны. Психологический кризис возникает в конкретной семье. Травля происходит в конкретной школе. Радикализация затрагивает конкретное общество. Утечка данных касается конкретного гражданина. Поэтому государство имеет не только право, но и обязанность вмешиваться.

Цифровой суверенитет в XXI веке - это уже не только дата-центры, кабели, спутники и кибербезопасность. Это способность государства защитить когнитивное пространство ребенка.

Что может пойти не так

Даже хороший закон может быть испорчен плохим исполнением.

Первый риск - формальность. Платформы могут внедрить поверхностную проверку, которая будет легко обходиться через чужие номера, VPN, аккаунты взрослых или фиктивные данные.

Второй риск - неравномерность. Крупные платформы попадут под внимание, а менее известные, но потенциально более опасные площадки останутся в тени.

Третий риск - техническая зависимость. Если государство не создаст компетентный регуляторный и экспертный центр, оно будет вынуждено оценивать работу платформ по их же отчетам. Это все равно что проверять казино по бухгалтерии, которую казино само прислало.

Четвертый риск - общественная усталость. В первый год закон вызовет бурю обсуждений, затем внимание ослабнет, а платформы будут пытаться размыть требования через исключения, технические оговорки и медленное исполнение.

Пятый риск - подмена цели. Закон должен защищать детей, а не превращаться в универсальный инструмент контроля над всем цифровым пространством. Именно четкая цель делает его легитимным. Чем шире будет трактовка, тем слабее станет общественное доверие.

Что должно стать следующим шагом

Если Азербайджан хочет не просто принять жесткий закон, а построить эффективную модель, ему нужно действовать шире.

Во-первых, необходимо создать независимую систему аудита платформенных механизмов. Не только отчеты компаний, но и технические проверки, тестовые аккаунты, анализ рекомендаций, мониторинг ночных уведомлений, проверка рекламного профилирования несовершеннолетних.

Во-вторых, школа должна получить программу цифровой устойчивости. Не формальные уроки о "пользе и вреде интернета", а реальное обучение: как работают алгоритмы, что такое манипулятивный дизайн, почему лента не нейтральна, как распознавать травлю, вербовку, мошенничество, сексуальное давление, дипфейки и эмоциональную эксплуатацию.

В-третьих, родителям нужна не моральная лекция, а инструменты. Понятные инструкции, горячие линии, консультации психологов, механизмы жалоб, единая государственная платформа по детской онлайн-безопасности.

В-четвертых, необходимо связать цифровое регулирование с политикой психического здоровья. Если число обращений из-за экранного времени действительно резко выросло, это уже вопрос не только связи и информации, но и здравоохранения.

В-пятых, Азербайджан должен активно изучать международный опыт, но не копировать его механически. Австралийская модель, французский подход, британский дизайн-код, американские законы штатов - все это полезно. Но правовая система, цифровая инфраструктура, семейная культура и региональные риски у Азербайджана свои.

Закон против алгоритма: кто кого переживет

Самый сильный аргумент против подобных законов звучит так: дети все равно найдут способ обойти запрет. Это правда. Некоторые найдут. Всегда найдут. Но из этого не следует, что закон бессмысленен.

Законы против курения не уничтожили курение. Но они изменили норму.

Законы против продажи алкоголя несовершеннолетним не уничтожили доступ подростков к алкоголю. Но они сделали продажу нарушением.

Правила дорожного движения не отменили аварии. Но без них дорога превратилась бы в хаос.

Смысл закона не в том, чтобы создать стерильный мир. Смысл закона - установить границу между нормой и нарушением. Сегодня платформы часто ведут себя так, будто детское внимание - это свободная добыча. Азербайджанский законопроект говорит: нет, это охраняемая территория.

В этом и состоит его политическое значение.

Он фиксирует новую социальную договоренность: ребенок не должен быть сырьем для рекламной машины; подростковая тревожность не должна быть топливом для капитализации; ночное бодрствование школьника не должно быть побочным эффектом роста метрик вовлечения; семейная тишина не должна проигрывать уведомлению; государство не должно стоять в стороне, когда глобальные платформы входят в детскую комнату без стука.

Последняя граница детства

Вся история модерна - это история постепенного признания того, что ребенок не является маленьким взрослым. У него другие права, другая уязвимость, другая степень защиты. Индустриальная эпоха породила законы против детского труда. Урбанизация породила школьные системы и санитарные нормы. Массовое телевидение породило возрастные рейтинги. Цифровая эпоха должна породить собственную систему защиты.

Азербайджанский законопроект важен именно как часть этой исторической линии. Он говорит, что цифровая среда не может оставаться вне права только потому, что она новая, быстрая, глобальная и удобная для бизнеса. Наоборот: чем сильнее технология, тем серьезнее должны быть ее обязанности.

Алгоритм не воспитывает. Он оптимизирует.

Алгоритм не отвечает. Он рассчитывает.

Алгоритм не любит ребенка. Он удерживает пользователя.

Поэтому государство, семья, школа и общество должны вернуть себе право проводить границу. Не против интернета. Не против прогресса. Не против свободы. А против превращения детства в поведенческую шахту, где каждый жест, каждая эмоция, каждая тревога и каждая бессонная ночь превращаются в данные.

Азербайджан подходит к цифровому рубежу в момент, когда весь мир начинает понимать цену промедления. Рынок сам себя не остановит. Платформы добровольно не откажутся от самой прибыльной аудитории. Алгоритм не станет гуманнее из сочувствия.

Значит, приходит закон.

И если он будет точным, прозрачным, технически грамотным и юридически аккуратным, это будет не запрет будущего, а защита того, без чего никакое будущее не имеет смысла.

Детства.