США нанесли удары по военным целям в Иране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) .

Сообщается, что американские силы нанесли удары по десяткам объектов на территории Ирана, включая центры военного командования, ракетные и беспилотные установки, прибрежные пункты наблюдения и обороны, а также объекты военно-морской инфраструктуры.

"Удары были направлены на дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и его союзников в отношении американских сил, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива. 28 июля Иран предпринял внезапную попытку атаковать американские силы на Ближнем Востоке, выпустив множество баллистических ракет. Все иранские ракеты были успешно перехвачены. В настоящее время на Ближнем Востоке дислоцированы более 50 тыс. американских военнослужащих, которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности, сохраняют бдительность и полностью готовы к выполнению задач", - подчеркивается в заявлении.