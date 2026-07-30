Реваншистское фэнтези: догнать и перегнать Азербайджан? - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Если, прочитав эту новость в армянских СМИ, вы будете думать, что показалось, прочитайте еще раз и убедитесь, что это не прикол. Реваншист Нарек Карапетян действительно спрогнозировал скорый "крах" азербайджанской экономики и выход Армении на первые позиции в регионе.

В очередном обращении в соцсетях Карапетян-джуниор взялся рассуждать о грядущих изменениях в региональной экономике и заявил, что, так как нефтедобыча в Азербайджане падает, а продавать ему, дескать, больше нечего, очень скоро он "столкнется с серьезным экономическим спадом на фоне распространения электротранспорта и ожидаемого снижения мировых цен на нефть". И вот тут наступит звездный час Армении, поджидающей за углом. При эффективном использовании потенциала Армении и диаспоры, заявил Карапетян, "страна неизбежно сократит экономический разрыв с Азербайджаном и сможет выйти вперед". Армения, считает он, должна использовать "исторический шанс". Одним словом, "эра Азербайджана завершается", заявил племянник миллиардера Самвела Карапетяна, пообещав вскоре какую-то программу насчет того, как этот "закат" ускорить.

Удивительно примитивный подход. Хотя чему удивляться.

Первоначально, выйдя на политическую арену, Карапетяны обещали армянам политическую и военную мощь с полной "победой" над соседом. Со временем, поняв непопулярность таких лозунгов, оппозиция переключилась на экономические обещания. Если до последних выборов это были чудеса социального благоденствия для граждан страны, то теперь партия Карапетяна решила ограничиться несбыточными прогнозами, отвечать за которые ей не придется. Хотя бы потому, что поколение, слушающее сегодня Нарека Карапетяна, до этих "светлых" времен армянской экономики попросту не доживет.

Карапетян-младший ни один такой. В последние годы в армянском экспертном и политическом сообществе нередко звучат заявления о возможности совершить "экономический рывок" и в перспективе превзойти Азербайджан по уровню развития. Фантазии на эти темы стали плодиться из-за казавшегося кому-то устойчивым снижения мировых цен на нефть, повестки декарбонизации и невероятных показателей армянской экономики, достигнутых благодаря российскому реэкспорту. Напомним, что в 2022 году армянская экономика продемонстрировала самый высокий показатель роста в мире, опередив крупнейшие экономики планеты. На высоких позициях Армения продержалась еще пару лет. Затем мнимый экономический рост начал снижаться, но все равно по сей день он остается выше "скромных" показателей экономики Азербайджана. За счет чего достигается это преимущество, все прекрасно понимают, тем не менее, международные рейтинговые структуры продолжают делать прогнозы по Армении, основываясь на этих данных.

Такая ситуация дает повод разгуляться фантазии, однако при самом простом здравом анализе экономических факторов становится очевидно, что подобный сценарий выглядит крайне маловероятным. Причина заключается не столько в текущих показателях и реальных возможностях Азербайджана, сколько в принципиально разных стартовых возможностях, географическом положении, ресурсной базе и модели развития двух государств.

Первое и наиболее очевидное преимущество Азербайджана - размеры экономики. На протяжении многих лет ВВП Азербайджана стабильно превышает армянский в несколько раз. Даже если экономика Армении демонстрирует более высокие темпы роста в отдельные годы (о причинах чего мы сказали выше), разрыв ликвидировать не удается. Потому что он слишком велик. По оценкам здравомыслящих армянских экспертов, разбирающихся в вопросе лучше Нарека Карапетяна, сценарии сближения экономических потенциалов требуют десятилетий фундаментальных изменений, региональной интеграции и полной разблокировки коммуникаций.

Армения не имеет тех ресурсов и возможностей, которые есть у Азербайджана, включая географию. Ее экономика вынуждена опираться преимущественно на сферу услуг, денежные переводы, информационные технологии, туризм и отдельные отрасли промышленности. Все эти направления способны обеспечивать устойчивый рост, но не способны сформировать сопоставимые финансовые ресурсы государства. Единственная надежда для мечтателей вроде Карапетяна, это резкое сокращение финансовых возможностей соседа. Но на это способный к трезвому анализу рассчитывать не стал бы.

География является одним из главных экономических активов Азербайджана. Умело используя ее, он создал востребованную на континенте инфраструктуру. А Армения осталась за бортом, хотя находится примерно в той же географии. В отличие от Азербайджана, Армения сможет превратить географию в преимущество только во взаимодействии с соседом. А именно от этого старается удержать официальный Ереван оппозиция. В то время, как Никол Пашинян связывает экономическое развитие с миром, сотрудничеством и открытием коммуникаций, реваншисты выступают против экономического взаимодействия и TRIPP.

Думается, Карапетян и другие "специалисты" неслучайно постоянно приплетают к теме диаспору. Ее следовало бы поставить даже на первый план, потому что ее доля в финансовых возможностях Армении до прихода к власти Пашиняна и "развода" со спюрком была велика. То так называемое "развитие", которым сегодня кичится второй президент и военный преступник Роберт Кочарян, было связано с вливаниями извне. Фактически это диаспора поддерживала армянскую экономику все годы правления карабахского клана.

Но для реальной экономики - это не выход. Для увеличения финансовых возможностей страны важны масштаб рынка, доступ к международным транспортным путям, энергетическая обеспеченность. Последнего у Армении никогда не было. Она не имеет энергетического суверенитета и полностью зависит от внешних поставок. А это очень серьезный недостаток для развития промышленности.

Армения добилась определенных успехов в развитии IT-сектора и стартапов, собирается стать "силиконовой долиной" Кавказа, однако данный сегмент не способен стать драйвером экономики, сопоставимым по масштабам с энергетическим, транспортным и промышленным секторами Азербайджана.

Не желающие мира с Азербайджаном круги рассчитывают на декарбонизацию, отказ Европы от нефти и газа? Очень напрасно. "Зеленый" психоз уже миновал, и последние события в мире показали, что без ископаемого топлива мировая экономика просто не выживет. Кстати, эксперты от реваншистских кругов грешат против правды, уверяя, что Азербайджану будет нечего предложить партнерам взамен нефти. Нехорошо обманывать аудиторию. Азербайджан в скором времени станет крупным поставщиком и транзитером еще и зеленой энергии. Чтобы Армения не осталась за бортом и этого проекта, следует прекратить ставить палки в колеса политике Пашиняна, чем как раз и занимается оппозиция.

Надеяться удержать свою экономику наплаву посредством предоставления преференций со стороны опекунов и внешних интересантов - это не выход. Это может дать временный эффект. Для устойчивого же эффекта страна должна быть самодостаточной и способной перестроить экономику на кризисную волну в любой момент. Экономика Армении же очень чувствительна к внешним шокам, потому что не имеет ресурсов для самозащиты. В первую очередь энергетических. Не имеет внешних выходов и входов, что значительно снижает интерес к ней. Армения после завершения конфликта стремится диверсифицировать свои внешнеэкономические связи, однако ее возможности в этом направлении объективно ограничены как масштабом экономики, так и географическими условиями.

Догнать и перегнать Азербайджан Армении удастся только при наличии следующих условий: длительном и глубоком экономическом кризисе в нашей стране, резком многолетнем росте армянской экономики опережающими весь мир темпами, неожиданном обнаружении нефти и газа или масштабных источников инвестиций, кардинальном изменении транспортной сетки региона. Согласитесь, что ни одно из этих условий нереалистично.

Никто ни от чего не застрахован. Тем не менее, можно с полной уверенностью сказать, что азербайджанская экономика если и придет в упадок, то только вслед за обрушением общемировой, и то далеко не сразу. Армянская же экономика рухнет так быстро, что даже не успеет сказать "ой". Нефть и газ в Армении ищут уже давно. Не нашли. А то, что нашли, не имеет промышленных масштабов, и инвестировать в разработку бессмысленно. Крупным источником инвестиций могла бы стать диаспора. Однако она не согласна финансировать Армению просто так и вернется в дело только тогда, когда Пашинян вновь разрешит превратить страну в штаб "армянского вопроса".

То есть со всех сторон по нулям.

Сегодня Армении нужно не устраивать гонки, а решить проблемы с внешними рынками. Они всегда были ограничены карабахским конфликтом и зависимостью от одного партнера. Поэтому сейчас армянская экономика переживает нелегкие времена. Отказ России от армянского импорта поставил местных производителей и трудные условия. Ереван храбрится и уверяет, что нашел альтернативу для поставок своих абрикосов и прочей продукции. Новые опекуны Армении прилагают усилия, чтобы ей помочь. Но сельхозпродукция, продаваемая в страны Евросоюза, находится в группе риска. Во-первых, из-за тарифов внутри ЕС, во-вторых, из-за интересов тамошних производителей. Азербайджан продает Европе то, чего у нее нет - нефть и газ.

А что Армения может предложить европейцам? Абрикосы? Абрикосы растут не только в Армении, Та же Франция, куда Ереван переориентировал поставки вместо России, занимает четвертое место в Европе по производству и экспорту свежих и переработанных абрикосов. Правда, армянские поставки мизерны. Небольшие партии поступили всего в пять магазинов, и только один расположен в Париже. Остальные - в провинциальных городах, мэрии которых давно сотрудничают с армянством, например, Иль-де-Франс. Расширение поставок может вызвать недовольство местных фермеров. Напомним акции протеста фермеров стран ЕС против наплыва украинской продукции после начала войны в Украине.

Так что если армянская оппозиция рассчитывает на превращение страны в Эльдорадо после "краха" азербайджанской экономики, она может смело поместить ее в раздел фэнтези. Путь экономического роста Армении уже расписан и хорошо известен. Нравится это реваншистам или нет, будущее страны - только в добрососедстве и сотрудничестве с Азербайджаном. Тридцать лет карабахского конфликта доказали нашим соседям, что наличие сильных покровителей, богатой и влиятельной диаспоры - ничто против ненормальных отношений с Баку.

Короче говоря, противники добрососедства и региональной интеграции могут сидеть и бессмысленно ждать "заката" Азербайджана. А в это время мимо Армении пройдут последние возможности.