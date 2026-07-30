https://news.day.az/politics/1850853.html Реваншистское фэнтези: догнать и перегнать Азербайджан? - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой Если, прочитав эту новость в армянских СМИ, вы будете думать, что показалось, прочитайте еще раз и убедитесь, что это не прикол. Реваншист Нарек Карапетян действительно спрогнозировал скорый "крах" азербайджанской экономики и выход Армении на первые позиции в регионе.

Реваншистское фэнтези: догнать и перегнать Азербайджан? - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Политика, 30 июля 2026 08:00 (UTC +04:00) 6 449
Реваншистское фэнтези: догнать и перегнать Азербайджан?

Автор: Лейла Таривердиева

Если, прочитав эту новость в армянских СМИ, вы будете думать, что показалось, прочитайте еще раз и убедитесь, что это не прикол. Реваншист Нарек Карапетян действительно спрогнозировал скорый "крах" азербайджанской экономики и выход Армении на первые позиции в регионе.  

В очередном обращении в соцсетях Карапетян-джуниор взялся рассуждать о грядущих изменениях в региональной экономике и заявил, что, так как нефтедобыча в Азербайджане падает, а продавать ему, дескать, больше нечего, очень скоро он "столкнется с серьезным экономическим спадом на фоне распространения электротранспорта и ожидаемого снижения мировых цен на нефть". И вот тут наступит звездный час Армении, поджидающей за углом. При эффективном использовании потенциала Армении и диаспоры, заявил Карапетян, "страна неизбежно сократит экономический разрыв с Азербайджаном и сможет выйти вперед". Армения, считает он, должна использовать "исторический шанс". Одним словом, "эра Азербайджана завершается", заявил племянник миллиардера Самвела Карапетяна, пообещав вскоре какую-то программу насчет того, как этот "закат" ускорить.

Пашинян и Путин провели телефонные переговоры

Пашинян и Путин провели телефонные переговоры

Удивительно примитивный подход. Хотя чему удивляться.

Первоначально, выйдя на политическую арену, Карапетяны обещали армянам политическую и военную мощь с полной "победой" над соседом. Со временем, поняв непопулярность таких лозунгов, оппозиция переключилась на экономические обещания. Если до последних выборов это были чудеса социального благоденствия для граждан страны, то теперь партия Карапетяна решила ограничиться несбыточными прогнозами, отвечать за которые ей не придется. Хотя бы потому, что поколение, слушающее сегодня Нарека Карапетяна, до этих "светлых" времен армянской экономики попросту не доживет.

Карапетян-младший ни один такой. В последние годы в армянском экспертном и политическом сообществе нередко звучат заявления о возможности совершить "экономический рывок" и в перспективе превзойти Азербайджан по уровню развития. Фантазии на эти темы стали плодиться из-за казавшегося кому-то устойчивым снижения мировых цен на нефть, повестки декарбонизации и невероятных показателей армянской экономики, достигнутых благодаря российскому реэкспорту. Напомним, что в 2022 году армянская экономика продемонстрировала самый высокий показатель роста в мире, опередив крупнейшие экономики планеты. На высоких позициях Армения продержалась еще пару лет. Затем мнимый экономический рост начал снижаться, но все равно по сей день он остается выше "скромных" показателей экономики Азербайджана. За счет чего достигается это преимущество, все прекрасно понимают, тем не менее, международные рейтинговые структуры продолжают делать прогнозы по Армении, основываясь на этих данных.

Такая ситуация дает повод разгуляться фантазии, однако при самом простом здравом анализе экономических факторов становится очевидно, что подобный сценарий выглядит крайне маловероятным. Причина заключается не столько в текущих показателях и реальных возможностях Азербайджана, сколько в принципиально разных стартовых возможностях, географическом положении, ресурсной базе и модели развития двух государств.

Первое и наиболее очевидное преимущество Азербайджана - размеры экономики. На протяжении многих лет ВВП Азербайджана стабильно превышает армянский в несколько раз. Даже если экономика Армении демонстрирует более высокие темпы роста в отдельные годы (о причинах чего мы сказали выше), разрыв ликвидировать не удается. Потому что он слишком велик. По оценкам здравомыслящих армянских экспертов, разбирающихся в вопросе лучше Нарека Карапетяна, сценарии сближения экономических потенциалов требуют десятилетий фундаментальных изменений, региональной интеграции и полной разблокировки коммуникаций.

Бензиновые страхи и дизельные фантазии: кого пугают поставки из Баку

Бензиновые страхи и дизельные фантазии: кого пугают поставки из Баку

Армения не имеет тех ресурсов и возможностей, которые есть у Азербайджана, включая географию. Ее экономика вынуждена опираться преимущественно на сферу услуг, денежные переводы, информационные технологии, туризм и отдельные отрасли промышленности. Все эти направления способны обеспечивать устойчивый рост, но не способны сформировать сопоставимые финансовые ресурсы государства. Единственная надежда для мечтателей вроде Карапетяна, это резкое сокращение финансовых возможностей соседа. Но на это способный к трезвому анализу рассчитывать не стал бы.

География является одним из главных экономических активов Азербайджана. Умело используя ее, он создал востребованную на континенте инфраструктуру. А Армения осталась за бортом, хотя находится примерно в той же географии. В отличие от Азербайджана, Армения сможет превратить географию в преимущество только во взаимодействии с соседом. А именно от этого старается удержать официальный Ереван оппозиция. В то время, как Никол Пашинян связывает экономическое развитие с миром, сотрудничеством и открытием коммуникаций, реваншисты выступают против экономического взаимодействия и TRIPP.

Думается, Карапетян и другие "специалисты" неслучайно постоянно приплетают к теме диаспору. Ее следовало бы поставить даже на первый план, потому что ее доля в финансовых возможностях Армении до прихода к власти Пашиняна и "развода" со спюрком была велика. То так называемое "развитие", которым сегодня кичится второй президент и военный преступник Роберт Кочарян, было связано с вливаниями извне. Фактически это диаспора поддерживала армянскую экономику все годы правления карабахского клана.

Но для реальной экономики - это не выход. Для увеличения финансовых возможностей страны важны масштаб рынка, доступ к международным транспортным путям, энергетическая обеспеченность. Последнего у Армении никогда не было. Она не имеет энергетического суверенитета и полностью зависит от внешних поставок. А это очень серьезный недостаток для развития промышленности.  

Армения добилась определенных успехов в развитии IT-сектора и стартапов, собирается стать "силиконовой долиной" Кавказа, однако данный сегмент не способен стать драйвером экономики, сопоставимым по масштабам с энергетическим, транспортным и промышленным секторами Азербайджана.

Фальшивый экономический бум - кто покрывает махинации Армении?

Фальшивый экономический бум - кто покрывает махинации Армении?

Не желающие мира с Азербайджаном круги рассчитывают на декарбонизацию, отказ Европы от нефти и газа? Очень напрасно. "Зеленый" психоз уже миновал, и последние события в мире показали, что без ископаемого топлива мировая экономика просто не выживет. Кстати, эксперты от реваншистских кругов грешат против правды, уверяя, что Азербайджану будет нечего предложить партнерам взамен нефти. Нехорошо обманывать аудиторию. Азербайджан в скором времени станет крупным поставщиком и транзитером еще и зеленой энергии. Чтобы Армения не осталась за бортом и этого проекта, следует прекратить ставить палки в колеса политике Пашиняна, чем как раз и занимается оппозиция.

Надеяться удержать свою экономику наплаву посредством предоставления преференций со стороны опекунов и внешних интересантов - это не выход. Это может дать временный эффект. Для устойчивого же эффекта страна должна быть самодостаточной и способной перестроить экономику на кризисную волну в любой момент. Экономика Армении же очень чувствительна к внешним шокам, потому что не имеет ресурсов для самозащиты. В первую очередь энергетических. Не имеет внешних выходов и входов, что значительно снижает интерес к ней. Армения после завершения конфликта стремится диверсифицировать свои внешнеэкономические связи, однако ее возможности в этом направлении объективно ограничены как масштабом экономики, так и географическими условиями.

Догнать и перегнать Азербайджан Армении удастся только при наличии следующих условий: длительном и глубоком экономическом кризисе в нашей стране, резком многолетнем росте армянской экономики опережающими весь мир темпами, неожиданном обнаружении нефти и газа или масштабных источников инвестиций, кардинальном изменении транспортной сетки региона. Согласитесь, что ни одно из этих условий нереалистично.

Никто ни от чего не застрахован. Тем не менее, можно с полной уверенностью сказать, что азербайджанская экономика если и придет в упадок, то только вслед за обрушением общемировой, и то далеко не сразу. Армянская же экономика рухнет так быстро, что даже не успеет сказать "ой". Нефть и газ в Армении ищут уже давно. Не нашли. А то, что нашли, не имеет промышленных масштабов, и инвестировать в разработку бессмысленно. Крупным источником инвестиций могла бы стать диаспора. Однако она не согласна финансировать Армению просто так и вернется в дело только тогда, когда Пашинян вновь разрешит превратить страну в штаб "армянского вопроса".

То есть со всех сторон по нулям.

Заменит ли ЕС российский рынок для Армении?

Заменит ли ЕС российский рынок для Армении?

Сегодня Армении нужно не устраивать гонки, а решить проблемы с внешними рынками. Они всегда были ограничены карабахским конфликтом и зависимостью от одного партнера. Поэтому сейчас армянская экономика переживает нелегкие времена. Отказ России от армянского импорта поставил местных производителей и трудные условия. Ереван храбрится и уверяет, что нашел альтернативу для поставок своих абрикосов и прочей продукции. Новые опекуны Армении прилагают усилия, чтобы ей помочь. Но сельхозпродукция, продаваемая в страны Евросоюза, находится в группе риска. Во-первых, из-за тарифов внутри ЕС, во-вторых, из-за интересов тамошних производителей. Азербайджан продает Европе то, чего у нее нет - нефть и газ.

А что Армения может предложить европейцам? Абрикосы? Абрикосы растут не только в Армении, Та же Франция, куда Ереван переориентировал поставки вместо России, занимает четвертое место в Европе по производству и экспорту свежих и переработанных абрикосов. Правда, армянские поставки мизерны. Небольшие партии поступили всего в пять магазинов, и только один расположен в Париже. Остальные - в провинциальных городах, мэрии которых давно сотрудничают с армянством, например, Иль-де-Франс. Расширение поставок может вызвать недовольство местных фермеров. Напомним акции протеста фермеров стран ЕС против наплыва украинской продукции после начала войны в Украине.

Так что если армянская оппозиция рассчитывает на превращение страны в Эльдорадо после "краха" азербайджанской экономики, она может смело поместить ее в раздел фэнтези. Путь экономического роста Армении уже расписан и хорошо известен. Нравится это реваншистам или нет, будущее страны - только в добрососедстве и сотрудничестве с Азербайджаном. Тридцать лет карабахского конфликта доказали нашим соседям, что наличие сильных покровителей, богатой и влиятельной диаспоры - ничто против ненормальных отношений с Баку.

Короче говоря, противники добрососедства и региональной интеграции могут сидеть и бессмысленно ждать "заката" Азербайджана. А в это время мимо Армении пройдут последние возможности.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АРМЯНСКАЯ ЭКОНОМИКА #ЭКОНОМИКА АЗЕРБАЙДЖАНА #АРМЯНСКИЕ РЕВАНШИСТЫ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Первые результаты голосования на выборах в США - ОБНОВЛЕНО 09:12 (UTC+04), В мире 465
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
На этой дороге в Баку ограничат движение 08:52 (UTC+04), Общество 254
Хакеры попытались повысить температуру в холодильнике магазина в Афинах 08:37 (UTC+04), В мире 331
В Германии роботов готовят к работе вместо людей - ВИДЕО 08:25 (UTC+04), Наука и технологии 353
Трамп назвал условие для победы республиканцев на выборах 08:05 (UTC+04), В мире 431
Граница без границ? Баку и Тбилиси начинают устранять пробелы - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 582
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 06:26 (UTC+04), Общество 506
Названы риски при покупке смартфона из-за границы 05:50 (UTC+04), Наука и технологии 502
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Уличная система охлаждения в Саудовской Аравии - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), В мире 708
Бывший тренер «Аль-Насра» раскрыл главную одержимость Роналду 03:30 (UTC+04), Спорт 582
У бактерий нашли необычный «выключатель» для защиты от вирусов 02:45 (UTC+04), Медицина 570
В Индии дорога во время дождей уходит под воду - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 795
Норвегия рассматривает запрет на очки с ИИ 01:38 (UTC+04), Наука и технологии 598
Гороскоп на 4 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 646
Проект второй АЭС в Турции обойдется в 30 млрд долларов - СМИ 00:53 (UTC+04), В мире 883
Лига чемпионов: "Спортинг" обыграл "Шахтер", "Галатасарай" победил "Штутгарт" 00:20 (UTC+04), Спорт 640
В Баку столкнулись два грузовика, есть пострадавшие - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 661
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась кадрами с выставки «Мерцающие символы» - ВИДЕО 00:08 (UTC+04), Официальная хроника 3 086
Хроника Победы (04.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica” - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 655
Хроника Победы (04.11.2020): армянская армия взяла в союзники фосфор - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 914
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией со встречи с народным артистом России Геннадием Хазановым - ФОТО 3 ноября 23:46 (UTC+04), Официальная хроника 2 527
Флаг Бельгия спустила, а бизнес в Конго оставила 3 ноября 23:40 (UTC+04), Политика 997
Mercedes-Benz продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций 3 ноября 23:38 (UTC+04), Автоновости 620
Заявление Трампа удивило израильтян 3 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 008
Иран и США пошли на взаимные уступки 3 ноября 23:20 (UTC+04), В мире 1 037
Азербайджанские каратисты завоевали золотые медали на чемпионате Европы - ФОТО 3 ноября 23:16 (UTC+04), Спорт 632
Баку и София: дружба, проверенная временем, и перспективы нового сближения - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 3 ноября 23:05 (UTC+04), Политика 1 559
"Туран" одержал уверенную победу над "Марицей" в Лиге чемпионов 3 ноября 22:55 (UTC+04), Спорт 634
Эльвин Джафаргулиев вернулся к тренировкам вместе с командой 3 ноября 22:38 (UTC+04), Спорт 641
Гренландия одобрила соглашение о безопасности с США 3 ноября 22:29 (UTC+04), В мире 980
«Бескомпромиссный» Кочарян: Родину - в карман, принципы - к чертям 3 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 6 101
Лидеры израильских оппозиционных партий договорились 3 ноября 22:15 (UTC+04), В мире 1 067
Трамп считает, что мог бы стать премьером Израиля 3 ноября 22:02 (UTC+04), В мире 1 045
В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший 3 ноября 21:47 (UTC+04), Общество 704
Xətai və Suraxanıda qaz kəsiləcək 3 ноября 21:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 075
Азербайджан превращает ветер Каспия в источник экспорта энергии - ОБЗОР от Azernews 3 ноября 21:30 (UTC+04), Экономика 7 324
Минюст США впервые отслеживает проведение выборов во всех штатах 3 ноября 21:28 (UTC+04), В мире 1 045
Как подготовить автомобиль к зиме? 3 ноября 21:21 (UTC+04), Общество 722
Disney может сократить тысячи рабочих мест 3 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 078
В Турции опровергли информацию о сносе парка Гейдара Алиева в Шишли 3 ноября 21:09 (UTC+04), В мире 1 122
Ковры «армянские», галлюцинации - тоже 3 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 200
Омбудсмен Сабина Алиева посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО 3 ноября 20:54 (UTC+04), Общество 722
ЮАР опасается потери рабочих мест из-за решения США 3 ноября 20:50 (UTC+04), В мире 1 075
Один из самых красивых замков Венгрии может закрыться 3 ноября 20:36 (UTC+04), В мире 1 093
В Ташкенте состоялся официальный прием по случаю 8 Ноября – Дня Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 20:31 (UTC+04), Политика 1 094
Армянское общество не готово к реальной Армении – еще одно доказательство 3 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 2 567
Гарегин II в Оксфорде: чай, кочаны и «глубокая озабоченность» 3 ноября 20:10 (UTC+04), Политика 1 973
Четыре авиарейса в Европу получили сообщения об угрозах взрыва 3 ноября 20:09 (UTC+04), В мире 1 105
Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году - Пашинян 3 ноября 20:01 (UTC+04), В мире 1 070
В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей 3 ноября 19:57 (UTC+04), В мире 1 041
Kino biletləri də ABB mobile tətbiqində! - FOTO (R) 3 ноября 19:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 030
"Баку - оазис свободы": Bloody Mary - пространство воображения, гротеска и живых эмоций - ФОТО 3 ноября 19:35 (UTC+04), Культура 648
Делегация Университета АДА посетила ведущие вузы Италии - ФОТО 3 ноября 19:15 (UTC+04), Общество 6 795
В Гобустанском районе временно ограничат движение из-за реконструкции моста 3 ноября 19:08 (UTC+04), Общество 643
В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября 19:00 (UTC+04), В мире 1 090
Мелания Трамп примет участие в организации встречи представителей России и Украины 3 ноября 18:53 (UTC+04), В мире 1 065
14 граждан Ирана объявлены персонами нон грата в Азербайджане 3 ноября 18:45 (UTC+04), Политика 2 120
Трамп заявил о планах прекратить ежегодную военную помощь Израилю 3 ноября 18:35 (UTC+04), В мире 1 112
Honda запустит в серию гоночную версию Civic 3 ноября 18:34 (UTC+04), Автоновости 582
Mərakeş mediası Mərakeş–Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının Azərbaycana səfərini işıqlandırıb - FOTO 3 ноября 18:31 (UTC+04), Azərbaycanca 927
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии 3 ноября 18:25 (UTC+04), Официальная хроника 3 991
Американские авторы рассказали о ключевых факторах победы Азербайджана в 44-дневной войне - эксперт 3 ноября 18:23 (UTC+04), Политика 1 117
Победу Азербайджана нельзя объяснять только применением дронов – глава Совета печати 3 ноября 18:14 (UTC+04), Общество 690
В Государственном кинофонде отметили юбилей кинорежиссера Явера Рзаева - ФОТО 3 ноября 18:08 (UTC+04), Культура 657
ADA Universitetinin nümayəndə heyəti İtaliyadakı tərəfdaş universitetlərə səfər edib - FOTO 3 ноября 17:53 (UTC+04), Azərbaycanca 989
"Вест Хэм" уволил главного тренера 3 ноября 17:50 (UTC+04), Спорт 598
В Азербайджане обновили список должностных лиц с доступом к VIP-залам аэропортов 3 ноября 17:31 (UTC+04), Общество 1 164
Məkkə istiqamətində PUA təhlükəsi - Səudiyyə Ərəbistanından açıqlama 3 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 1 084
Арестован Мурад Фетиев - операция СГБ - ФОТО 3 ноября 17:21 (UTC+04), Общество 921
Prezidentin sədr təyin etdiyi şəxs kimdir? - DOSYE 3 ноября 17:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 111
Возвращение азербайджанской музыки в Карабах имеет особое историческое значение - Рамиз Мелик-Асланов в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 17:14 (UTC+04), Культура 3 697
SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили расширение сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти - ФОТО 3 ноября 17:09 (UTC+04), Экономика 1 148
Bir и CineMastercard объявляют о новом партнерстве: билеты в кино скоро в один клик в Birbank (R) 3 ноября 16:55 (UTC+04), Экономика 1 117
В Баку представлена книга "Война за Карабах: Стратегия, технология и победа" - ФОТО 3 ноября 16:55 (UTC+04), Политика 5 125
Maşın sürərkən bu qaydanı bilməyənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 3 ноября 16:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 144
Утверждены Положение и структура Агентства госрезервов Азербайджана 3 ноября 16:44 (UTC+04), Официальная хроника 655
Во Франции призвали полицейских поддержать общенациональную забастовку 3 ноября 16:34 (UTC+04), В мире 1 086
В Баку отмечен юбилей автора песен к фильмам "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Операция Ы" - ФОТО 3 ноября 16:29 (UTC+04), Культура 4 552
Назначен председатель Агентства государственных резервов Азербайджана 3 ноября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 623
В Азербайджане переименовали эти больницы 3 ноября 16:20 (UTC+04), Общество 874
Военные пилоты Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 16:09 (UTC+04), Общество 739
Зеленский прибыл в Берлин с необъявленным визитом 3 ноября 16:06 (UTC+04), В мире 1 162
Иран пригрозил ответом на применение ядерного оружия 3 ноября 16:04 (UTC+04), В мире 1 211
OpenAI, Apple и Netflix теперь платят НДС в Азербайджане 3 ноября 15:54 (UTC+04), Экономика 1 111
Представители PASHA Real Estate Group встретились с мэром города Ташкента - ФОТО 3 ноября 15:50 (UTC+04), Экономика 1 075
Полиция Испании начала расследование по делу о гибели футболиста "Тенерифе" 3 ноября 15:45 (UTC+04), Спорт 355
Три нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе 3 ноября 15:42 (UTC+04), В мире 1 143
Начался судебный процесс над Али Керимли и Мамедом Ибрагимом - ОБНОВЛЕНО 3 ноября 15:41 (UTC+04), Общество 831
Милли Меджлис приступает к рассмотрению проекта госбюджета на 2027 год 3 ноября 15:35 (UTC+04), Экономика 1 102
Apple предупредила о глобальной угрозе шпионских кибератак 3 ноября 15:28 (UTC+04), Наука и технологии 593
TikTok-блогера арестовали на месяц 3 ноября 15:16 (UTC+04), Общество 687
“İdman hər kəs üçün bərabər imkan olmalıdır” - PAŞA Həyat-ın İdarə Heyətinin Sədri Ülviyyə Cabbarova 3 ноября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 096
Опубликован рейтинг лучших спортсменов Азербайджана - СПИСОК 3 ноября 15:07 (UTC+04), Спорт 644
В руководстве «Meydan TV» царят авторитаризм и непрозрачность - заявление сотрудников 3 ноября 15:03 (UTC+04), Общество 641
Задержан Бахтияр Дали 3 ноября 15:02 (UTC+04), Общество 751
Иранский кризис и интересы Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 3 ноября 15:00 (UTC+04), Политика 8 074
За самовольный уход из части введут штрафы 3 ноября 14:55 (UTC+04), Общество 624
Экс-футболист сборной Турции может возглавить клуб в Азербайджане 3 ноября 14:53 (UTC+04), Спорт 646
Moskva aeroportlarında dron həyəcanı: Bakı reysləri də saatlarla gecikib 3 ноября 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 142
В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы - ФОТО 3 ноября 14:49 (UTC+04), Общество 726
Баку и Лондон рассматривают меры по предотвращению двойного налогообложения - ФОТО 3 ноября 14:45 (UTC+04), Экономика 1 151
Утвержден Договор о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном 3 ноября 14:42 (UTC+04), Политика 6 987
Yelo Bank обновил услугу оплаты предрейсового осмотра: теперь доступен выбор НДС (R) 3 ноября 14:40 (UTC+04), Экономика 1 160
США намерены привлечь НАТО к финансированию военной помощи Украине 3 ноября 14:34 (UTC+04), В мире 1 185
В Азербайджане изменят сроки пребывания ряда военнослужащих в звании лейтенанта 3 ноября 14:29 (UTC+04), Политика 1 183
Стала известна программа итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку 3 ноября 14:24 (UTC+04), Экономика 1 183
В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете 3 ноября 14:20 (UTC+04), Общество 7 649
Европейская авиакомпания хочет заморозить зарплаты сотрудников 3 ноября 14:16 (UTC+04), Туризм 589
Азербайджан ужесточит контроль за соблюдением компаниями экологических требований 3 ноября 14:11 (UTC+04), Общество 606
В Азербайджане изменят правила прохождения военной службы для этих офицеров 3 ноября 14:03 (UTC+04), Политика 1 228
Названо количество депозитных счетов в Азербайджане 3 ноября 14:00 (UTC+04), Экономика 1 183
Польша планирует создать специальную бригаду у границы с Россией 3 ноября 13:44 (UTC+04), В мире 1 142
Армянская политическая машина: старые механизмы, новые хозяева 3 ноября 13:32 (UTC+04), Политика 6 015
Определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру 3 ноября 13:27 (UTC+04), Спорт 607
Число заключенных во Франции достигло рекордного уровня 3 ноября 13:21 (UTC+04), В мире 1 156
Baku Steel Company объединяет промышленность и искусство в проекте Baku Steel Art 2026 - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 13:15 (UTC+04), Экономика 1 943
Hərbi prokurorun səlahiyyətləri genişləndirilir 3 ноября 13:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 141
Запасы газа в хранилищах ЕС опустились до минимума 3 ноября 13:10 (UTC+04), В мире 1 174
Новый выпуск "AVAZ-7" посвятили шехиду Сабухи Ахмедову - ФОТО 3 ноября 12:59 (UTC+04), Общество 636
Sərhədi pozduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb 3 ноября 12:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 159
OpenAI взяла на работу экс-министра армии США 3 ноября 12:50 (UTC+04), Наука и технологии 609
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 3 ноября 12:43 (UTC+04), Общество 702
Раскрыта личность мужчины, найденного сгоревшим в лесу Огуза 3 ноября 12:39 (UTC+04), Общество 726
Индийские военные за двое суток освободили иранское судно от пиратов - ВИДЕО 3 ноября 12:30 (UTC+04), В мире 1 281
В Азербайджане раскрыли число получателей льготных пенсий 3 ноября 12:19 (UTC+04), Общество 636
Paytaxtda Zəfər gününə həsr edilən ağacəkmə aksiyası keçirilib - FOTO 3 ноября 12:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 178
Сабина Алиева переизбрана омбудсменом Азербайджана 3 ноября 12:16 (UTC+04), Общество 5 434
У берегов Болгарии взяли под охрану загадочный контейнер 3 ноября 12:13 (UTC+04), В мире 1 219
В Киеве раскрыли сеть кибермошенников - совместная операция Азербайджана и Украины - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 12:12 (UTC+04), Общество 4 745
Ayı evin həyətinə girdi - VİDEO 3 ноября 12:08 (UTC+04), Azərbaycanca 1 244
Французская молодежь снова вышла на улицы 3 ноября 12:06 (UTC+04), В мире 1 283
Milli Məclis Zəfər Günü ilə bağlı Bəyanat qəbul edib 3 ноября 12:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 180
"Нефтчи" установил рекорд результативности за последние 25 сезонов 3 ноября 12:00 (UTC+04), Спорт 622
Сколько стоит обучение в частных школах Баку? - ЦЕНЫ 3 ноября 11:52 (UTC+04), Общество 1 887
Azərbaycanın Aİ-98 benzini aldığı ölkələr – SİYAHI 3 ноября 11:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 277
Президент Лаоса пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну с официальным визитом 3 ноября 11:39 (UTC+04), Официальная хроника 7 876
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в нашей стране - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 11:35 (UTC+04), Официальная хроника 8 035
Два вертолета столкнулись в Непале - ВИДЕО 3 ноября 11:32 (UTC+04), В мире 1 297
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Панамы 3 ноября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 616
Сотрудник налоговой службы попался на взятке в Гяндже 3 ноября 11:24 (UTC+04), Общество 667
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 536
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 3 ноября 11:18 (UTC+04), Туризм
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой 3 ноября 11:14 (UTC+04), Политика 1 261
Северная Корея испытала стратегическую крылатую ракету 3 ноября 11:09 (UTC+04), В мире 1 232
Милли Меджлис обсуждает 10 вопросов 3 ноября 11:04 (UTC+04), Политика 1 251
Сколько многодетных семей насчитывается в Азербайджане? 3 ноября 11:00 (UTC+04), Общество 628
Алжир обвинил Францию в сокрытии данных о ядерных испытаниях в Сахаре 3 ноября 10:54 (UTC+04), В мире 1 241
В декабре будет 9 нерабочих дней 3 ноября 10:46 (UTC+04), Общество 1 727
Uşaqlar arasında virus yayılıb - Bu əlamətlərə DİQQƏT EDİN - VİDEO 3 ноября 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 282
В Турции опрокинулся пассажирский автобус, более 40 пострадавших - ВИДЕО - ФОТО 3 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 335
Японский профессор назвала ключевые факторы роста международной значимости Азербайджана 3 ноября 10:34 (UTC+04), Экономика 1 254
Газовый кризис в Европе: а ведь Баку предупреждал – ОБЗОР 3 ноября 10:30 (UTC+04), Политика 7 029
В Азербайджане задержали 50 подозреваемых за сутки 3 ноября 10:24 (UTC+04), Общество 643
Банк Республика и AccessBank объявили об успешном завершении стратегической сделки (R) 3 ноября 10:20 (UTC+04), Экономика 1 466
Кто из руководства Ирана встречался с Моджтабой Хаменеи? - ответил глава МИД 3 ноября 10:16 (UTC+04), В мире 1 350
Казахстан и Азербайджан обсудили меры по развитию Среднего коридора 3 ноября 10:10 (UTC+04), Экономика 1 301
ЛЧ: "Галатасарай" сыграет со "Штутгартом", "Барселона" примет "Астон Виллу" - АФИША 3 ноября 10:04 (UTC+04), Спорт 663
При крушении самолета в США погибла семья мультимиллионера - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 10:00 (UTC+04), В мире 1 441
Стало известно, когда будут выплачены пенсии за ноябрь 3 ноября 09:45 (UTC+04), Общество 2 209
Автобусы на этом маршруте находятся в плачевном состоянии - ВИДЕО 3 ноября 09:42 (UTC+04), Общество 766
Названы самые безопасные семейные автомобили 3 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 952
Опасная ситуация в известном торговом центре Баку - ВИДЕО 3 ноября 09:26 (UTC+04), Общество 1 140
Сегодня будет избран новый омбудсмен 3 ноября 09:21 (UTC+04), Общество 719
Официальные курсы валют в Азербайджане 3 ноября 09:15 (UTC+04), Экономика
Конституционный кризис в Польше продолжается - ВИДЕО 3 ноября 09:04 (UTC+04), В мире 1 368
В ОЭС рассказали о растущем значении Азербайджана для мировой торговли - ИНТЕРВЬЮ 3 ноября 09:00 (UTC+04), Экономика 6 316
Названа дата новых переговоров России и Украины 3 ноября 08:40 (UTC+04), В мире 1 395
Разногласия в администрации Трампа 3 ноября 08:25 (UTC+04), В мире 1 444
Кто возглавит делегацию США на переговорах с РФ и Украиной? 3 ноября 08:12 (UTC+04), В мире 1 460
Конституционный узел: развяжет ли его Пашинян? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 3 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 7 809
Иран перехватил три американских беспилотника 3 ноября 07:55 (UTC+04), В мире 1 414
Американский военный самолет нанес удар по острову Кешм 3 ноября 07:50 (UTC+04), В мире 1 528
Хуситы вплотную приблизились к Адену 3 ноября 07:46 (UTC+04), В мире 1 409
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 3 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп заявил о переговорах с Ираном 3 ноября 07:19 (UTC+04), В мире 1 423
Иран может ударить по базам США в Европе 3 ноября 07:07 (UTC+04), В мире 6 133
Дела будут даваться с трудом - гороскоп на 3 ноября 3 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 936
Разработана вакцина против распространенного вида рака 3 ноября 04:58 (UTC+04), Медицина 795
Названы причины замены роутера 3 ноября 03:45 (UTC+04), Наука и технологии 785
Нетаньяху готов сформировать широкое коалиционное правительство 3 ноября 02:31 (UTC+04), В мире 1 667
Узбекистан и США обсудили ИИ-сотрудничество 3 ноября 01:17 (UTC+04), В мире 1 741
Хроника Победы (03.11.2020): разгром ВС Армении продолжается - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 00:05 (UTC+04), Политика 1 940
Промежуточные выборы в США как экзамен для Трампа 3 ноября 00:01 (UTC+04), В мире 6 918
Британия ужесточает правила для мигрантов 2 ноября 23:50 (UTC+04), В мире 1 856
Иран подтвердил проведение интенсивных переговоров с США 2 ноября 23:38 (UTC+04), В мире 1 767
Трамп намерен покинуть Белый дом 2 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 931
В Бейруте произошёл мощный взрыв 2 ноября 23:03 (UTC+04), В мире 1 807
Казахстан приостановил прокачку нефти в российский город 2 ноября 22:52 (UTC+04), В мире 1 819
Бесспорные доказательства успешной экономической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 2 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 8 374
Хуситы бомбят аэропорты Саудовской Аравии 2 ноября 22:16 (UTC+04), В мире 1 898
Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома 2 ноября 22:00 (UTC+04), В мире 1 812
Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения 2 ноября 21:46 (UTC+04), В мире 1 852
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный 2 ноября 21:44 (UTC+04), Общество 2 250
В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом 2 ноября 21:32 (UTC+04), В мире 1 788
В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом 2 ноября 21:27 (UTC+04), В мире 1 883
В Турции произошли 2 землетрясения - ОБНОВЛЕНО 2 ноября 21:22 (UTC+04), В мире 1 924
В Баку изменили схему движения нескольких автобусов 2 ноября 21:19 (UTC+04), Общество 1 105
Еще новости