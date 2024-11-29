Фальшивый экономический бум

Автор: Лейла Таривердиева

Одно удовольствие видеть, как западные политики и организации рассуждают о проблемах Армении, пытаясь обходить острые моменты и, не дай бог, не задеть тонкие струны армянской души.

В среду армянские СМИ опубликовали интервью управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Турции и Кавказу Элизабетты Фальчетти. Представитель ЕБРР говорила о прогнозах касательно экономики Армении и давала советы.

По словам госпожи Фальчетти, ЕБРР ожидает, что после нескольких лет сверхвысокого роста увеличение ВВП Армении будет умеренным в краткосрочной перспективе - реальный рост ВВП снизится до 6,2 процента в 2024 году и 4,8 процента в 2025 году. Представитель Европейского банка дипломатично заметила, что "временные притоки капитала, связанные с войной в Украине, уменьшились", а "геополитическая неопределенность создает значительные риски для перспектив развития экономики". Еще она аккуратно посоветовала Армении побыстрее открыть границы.

Если оставить в стороне дипломатию, сказанное в интервью звучит следующим образом. В связи с оттоком из Армении российского капитала и релокантов, наводнивших страну с началом войны в Украине, а также сокращением трансфертов из РФ, армянскую экономику ждет обрушение показателей. Армения - одна из тех стран, которые нажились на войне в Украине. Война еще продолжается, но плюшек для армян становится все меньше и меньше. Как раз сегодня появилась новость о 20-процентном снижении туристического потока из России и сокращении доходов от туризма. Если перестанут ездить россияне, туристическая сфера страны просто умрет.

Забавно видеть, как представитель ЕБРР дипломатично уходит от правильных определений касательно "временных притоков капитала, связанных с войной в Украине". Всем известно, что речь идет о незаконном реэкспорте и обходе санкций, которые и определили появление "армянского экономического чуда". Страна, не имеющая крупной индустрии, развитого сельского хозяйства и перебивающаяся на подачки, вышла в мировые лидеры по темпам роста экономики. США и Китай нервно курили в стороне, когда мировые рейтинги чествовали Армению как лидера по росту ВВП. Об откровенном игнорировании Ереваном антироссийских санкций всем хорошо известно. Западные аналитики и СМИ не раз публиковали расследования этих фактов, но в международных организациях и мировых столицах предпочитают не называть вещи своими именами, чтобы не пришлось принимать меры.

Впрочем, как могут европейские структуры принимать меры против Армении за нарушение санкций, когда сами же авторы санкций грешат тем же самым. Поэтому они просто констатируют факт. Такая заботливость вряд ли пойдет на пользу Армении. Когда "праздник" закончится и армянам придется вернуться к реальности, в ожидающих их острых проблемах будет виноват не только преступный оптимизм властей, но и те, кто покрывал деяния Еревана. В том числе все эти международные финансовые и прочие структуры.

Всемирный банк подготовил обзор Armenia Monthly Economic Update - November 2024, согласно которому в сентябре армянский экспорт вырос на 39 процентов в годовом исчислении. Причиной такого роста стал реэкспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, о чем прямо говорится в обзоре ВБ. Причем, подчеркивается, что без этого экспорт почти не увеличился бы.

По данным официальной статистики, экспорт из Армении за 9 месяцев 2024 года по сравнению с январем-сентябрем 2023 года вырос в 2,1 раза, составив 10,6 млрд. долларов. В сентябре 2024 года данный показатель составил 857.1 млн. долларов, увеличившись по сравнению с сентябрем 2023 года на 38,9 процентов. За тот же период импорт Армении составил 13,1 млрд. долларов, взлетев на 54,2 процента. Объем внешней торговли в январе-августе увеличился на более чем 70 процентов.

В Армении такими цифрами воодушевлены, как и безнаказанностью Еревана. Министр финансов Ваге Ованнисян оптимистично рапортует в парламенте о возможности достижения в 2025 году 7-процентного роста ВВП. Министр утверждает, что экономика Армении, оказывается, опирается на имеющийся потенциал и переходит на новый уровень развития. Причем, все это, "несмотря на вызовы последних лет". Между тем, всем известно, что "новый уровень развития" достигнут Арменией не несмотря, а как раз благодаря "вызовам последних лет".

Тем временем, армянская экономика, выживающая за счет обхода санкций, получает одобрительные оценки и благоприятные прогнозы. Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило показатель Армении с B+ до BB-, причислив ее к странам "со стабильной перспективой". Изменение рейтинга объясняется высокими экономическими показателями, зафиксированными в Армении в прошлом году и связанными с войной в Украине и санкциями против России. То есть рейтинговое агентство само этот факт признает. Видимо, поэтому, повысив рейтинг Армении до "стабильно перспективного", в Fitch Ratings в то же время указывают, что темпы роста будут снижаться из года в год. Чтобы не очень ошибиться.

Подсчитывая доходы и расходы государственного бюджета, в Армении делают ставку на продолжение войны в Украине, не видя никаких угроз своим грандиозным планам. Такой подход чреват большими проблемами, которые могут свалиться на Армению в самый неожиданный момент, стоит только слегка измениться геополитической конфигурации. По мнению экс-министра финансов Вардана Арамяна, армянский госбюджет на 2025 год является опасным и полным рисков в силу того, что рост его доходной части зависит от непредсказуемого развития глобальных геополитических процессов и иных внешних факторов.

Пожалуй, это единственная трезвая оценка, которую довелось увидеть в армянских СМИ за последнее время.