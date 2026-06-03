Заменит ли ЕС российский рынок для Армении?

Автор: Лейла Таривердиева

Со 2 июня Россия отказала Армении во ввозе еще одного вида товаров - фруктов с косточками. А именно: винограда, абрикосов, вишни, черешни, слив, персиков и нектаринов.

С того же дня, согласно решению Россельхознадзора, введены ограничения и на поставку из Армении живой рыбы и рыбной продукции. Разрешение получили только два производителя, на предприятиях которых в конце мая были проведены проверки.

Эти решения являются продолжением мер, принимаемых Россией в отношении армянского импорта в связи с заявлениями Еревана о европейском выборе. Конечно же, шаги Россельхознадзора не мотивируются политически, а объясняются наличием в армянской продукции карантинных объектов, запрещенных на пространстве ЕАЭС. Однако политическая мотивированность предпринимаемых в отношении Еревана в преддверии выборов шагов не оставляет ни у кого сомнений.

Создается впечатление, что о проевропейских намерениях Армении в Москве узнали только недавно, хотя Ереван говорит об этом давно. В мае Россия вдруг резко начала ввозить ограничения на продукцию армянских производителей. С 22 мая были ограничены ввоз в Россию цветов из Армении, а также поставки и продажа уже ввезенных партий минеральной воды "Джермук". С 23 мая была запрещена реализация в РФ алкогольной продукции нескольких ведущих армянских компаний, а с 30 мая - импорт томатов, огурцов, зелени и клубники из Армении. Во всех случаях запрет был объяснен нарушением фитосанитарных норм и требований безопасности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ограничения, введенные российской стороной. Он заявил, что считает эти шаги неправильными и настраивающие армянских граждан против ЕАЭС. Для него, как премьера, все это проблема. "Но все эти проблемы мы решим", - сказал Пашинян.

Армянский премьер пообещал поддержать местные компании, пострадавшие из-за введённых Россией ограничений. Об этом он сказал время встречи с жителями поселка Лчашен Гегаркуникской области. "Правительство уже решило, что во всех случаях, когда возникают несправедливые препятствия для экспорта, мы будем реализовывать программы поддержки, мы будем реализовывать программы субсидирования этих товаров, чтобы в нашей экономике не было пострадавших", - сказал он на встрече с избирателями. Пашинян также пообещал найти армянским фермерам новые рынки сбыта. По его словам, несколько бизнес-делегаций выехали для проведения переговоров и уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей.

В поддержку Армении в сложившейся ситуации высказались и из Европы. Согласно европейским СМИ, представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заявил, что "мы являемся надежным партнером для Армении, и наше партнерство сильнее, чем когда-либо".

Армения не скрывает, что рассчитывает на поддержку европейских партнеров. Если уж европейский курс поставил страну перед такими проблемами, именно Евросоюз должен помочь республике выйти из них.

Министр экономики Армении Геворг Папоян объявил, что правительство Армении запускает программу поддержки экспортеров сельскохозяйственной продукции для выхода на рынок Евросоюза. По его словам, армянская продукция соответствует европейским требованиям, и единственным препятствием остаются высокие логистические расходы. Тем не менее, в правительстве РА настроены оптимистично. Папоян заявил, что экспортные фрукты и овощи Армении имеют сертификат Global G.A.P (международный стандарт, подтверждающий экологичность, безопасность и высокое качество сельхозпродукции), то есть армянские абрикосы и помидоры могут продаваться в европейских супермаркетах.

В качестве выхода правительство разработало программу компенсаций производителям. Папоян сообщил, что компенсации, например, для экспортеров цветов до конца года составят около 5,5 млн. долларов, для производителей томатов и перца - по 3,5 млн. долларов.

Но при всем при этом остаются вопросы логистики. Армения налетела всем телом на последствия, оставленные многолетним конфликтом с Азербайджаном, когда этого не ожидала. Настал тот момент, когда тридцатилетняя изоляция Армении стала реальным препятствием для решения проблемы стратегической важности. Европа, на фоне громкого "развода" Еревана с Москвой, может в какой-то степени поддержать стремящуюся в ее объятия страну. Но что делать, если нет налаженных логистических путей?

Армянский экспорт в Европу никогда не был масштабным. Традиционно он осуществляется через Грузию, так как граница с Турцией закрыта. Автомобильным или железнодорожным транспортом грузы доставляются к черноморским портам Грузии, а оттуда паромами переправляются в Европу. Или же движутся по суше через Турцию. В связи с открытием железнодорожной линии Ахалкалаки-Карс, являющейся частью коридора Баку-Тбилиси-Карс, у Армении появилась возможность воспользоваться этим логистическим путем, о чем уже было заявлено на днях.

Так как логистика для армянской продукции обойдется не дешево, то и ее ценовая конкурентность на европейском рынке будет ниже местных товаров. Решить проблему логистики быстро невозможно. Армения всегда была ориентирована в основном на европейских рынок и рынки постсоветского пространства. Преференции, предоставляемые ей как члену Евразийского экономического союза позволяли до сих пор получать прибыль без серьезных затрат и потерь. В Ереване это понимают. Не случайно Никол Пашинян заявил, что Армения будет оставаться в ЕАЭС до тех пор, пока это не будет противоречить реформам, проводимым в рамках европейской интеграции страны.

Но в Москве не собираются ждать этого момента. Там считают, что уже сама постановка вопроса противоречит интересам и правилам ЕАЭС. Принимаемые в отношении Армении ограничительные меры вызваны не наличием плодовой мухи или калифорнийской щитовки в овощах и фруктах из Армении. Они вызваны наличием у Еревана планов, нарушающих традиционную российскую монополию на эту южно-кавказскую страну.

Как бы там ни было, потеря российского рынка и рынка других стран ЕАЭС, конечно же, станет серьезным ударом для армянской экономики. Восполнить эту потерю быстро и на том же уровне Армении будет очень сложно. Ее экономика очень долго была ориентирована только в одном направлении. Переориентировать экономику куда сложнее, чем принимать политические решения.

Почему именно сейчас российская сторона решила выплеснуть свое недовольство, вряд ли требует пояснений. Россия хочет показать армянскому обществу в преддверии выборов, чем грозит ему смена курса. Но даст ли все это ожидаемый эффект? Может статься, что затягивание "петли", наоборот, сыграет в пользу действующего правительства и сократит ряды противников интеграции с ЕС. Последних в Армении и так не очень и много.

P.S. Россельхознадзор с 3 июня ограничил ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Можно сказать, что Россия отказалась от армянского импорта полностью.