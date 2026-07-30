https://news.day.az/sport/1850969.html Все решится в Софии: сегодня "Карабах" встретится с ЦСКА в отборе ЛЕ Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда сыграет в Софии с ЦСКА (София). Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени. Первый матч соперников в Баку завершился без голов - 0:0.
Все решится в Софии: сегодня "Карабах" встретится с ЦСКА в отборе ЛЕ
Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда сыграет в Софии с ЦСКА (София). Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.
Первый матч соперников в Баку завершился без голов - 0:0.
Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с сильнейшим в паре "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).
В случае поражения "Карабах" продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, где сыграет с проигравшим в противостоянии "Динамо" (Киев, Украина) - ПАОК (Греция).
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