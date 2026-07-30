В некоторых частях Хырдалана и ряде поселков Абшерона не будет газа

С сегодняшнего дня в части города Хырдалан и ряде поселков Абшеронского района будет временно прекращена подача газа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз".

По информации ведомства, в связи с проведением ремонтно-монтажных работ с 08:00 и до их завершения будет приостановлено газоснабжение части города Хырдалан, а также поселков Атйалы, Гобу, Хомели, Пирекюшкюль, Мушфигабад, 28 Мая, Сарай и Джейранбатан, а также сел Даш Гюздек, Ашагы Гюздек, Чайлы и Гобустан.