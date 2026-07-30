Эвакуацию объявили на юго-западе Турции из-за мощных лесных пожаров - ВИДЕО

В Турции идет срочная эвакуация из популярных туристических регионов - Антальи и Муглы. К пляжам и отелям на побережье Средиземного моря подбирается стена пламени, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Экстренные службы пока не могут остановить распространение огня - мешают ураганный ветер и жара под 40 градусов. Критическая ситуация - в районе элитного курорта Каш.

Сейчас возгорания зафиксированы в пяти провинциях, перекрыто несколько основных автомагистралей.

Для борьбы с огнем используют пожарную авиацию.