https://news.day.az/world/1850978.html Эвакуацию объявили на юго-западе Турции из-за мощных лесных пожаров - ВИДЕО В Турции идет срочная эвакуация из популярных туристических регионов - Антальи и Муглы. К пляжам и отелям на побережье Средиземного моря подбирается стена пламени, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Экстренные службы пока не могут остановить распространение огня - мешают ураганный ветер и жара под 40 градусов.
Эвакуацию объявили на юго-западе Турции из-за мощных лесных пожаров - ВИДЕО
В Турции идет срочная эвакуация из популярных туристических регионов - Антальи и Муглы. К пляжам и отелям на побережье Средиземного моря подбирается стена пламени, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Экстренные службы пока не могут остановить распространение огня - мешают ураганный ветер и жара под 40 градусов. Критическая ситуация - в районе элитного курорта Каш.
Сейчас возгорания зафиксированы в пяти провинциях, перекрыто несколько основных автомагистралей.
Для борьбы с огнем используют пожарную авиацию.
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