https://news.day.az/hitech/1850816.html Китаец собрал огромную роборуку - ВИДЕО Китаец собрал огромную роборуку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Китаец собрал огромную роборуку - ВИДЕО
Китаец собрал огромную роборуку.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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