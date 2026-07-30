https://news.day.az/world/1850973.html Саудовская Аравия рассматривает вариант защиты от хуситов Саудовская Аравия планирует создать международную коалицию для защиты судоходства в Красном море от атак хуситов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По их словам, состав коалиции еще не доработан и обсуждается с десятками стран.

Саудовская Аравия рассматривает вариант защиты от хуситов

В мире, 30 июля 2026 09:50 (UTC +04:00) 623
Саудовская Аравия рассматривает вариант защиты от хуситов

Саудовская Аравия планирует создать международную коалицию для защиты судоходства в Красном море от атак хуситов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их словам, состав коалиции еще не доработан и обсуждается с десятками стран.

20 июля йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило о морской блокаде Саудовской Аравии спустя неделю после возобновления боевых действий между сторонами. Поводом стали удары по международному аэропорту Саны, который находится под контролем хуситов. Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена атаковали взлетно-посадочную полосу.

Конфликт между хуситами и Саудовской Аравией продолжается больше 10 лет. В 2014 году движение "Ансар Аллах" взяло под контроль столицу Йемена Сану и большую часть севера страны. В ответ уже весной 2015 года Саудовская Аравия возглавила военную коалицию в поддержку международно признанного правительства Йемена.

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