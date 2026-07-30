В рамках XV Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся балетный гала-концерт - ФОТО

Первый день XV Габалинского международного музыкального фестиваля, проводимого по инициативе и при организации Фонда Гейдара Алиева, а также при поддержке министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании "Gilan", запомнился специальной презентацией. Вечером 29 июля состоялся балетный гала-концерт под открытым небом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на гала-концерте присутствовали официальные лица, деятели культуры, ценители искусства и представители общественности.

На сцене выступили заслуженный артист Азербайджана, ведущий солист Мариинского театра Тимур Аскеров и ведущая солистка этого театра Рената Шакирова, солисты Баварского государственного балета Фредерик Стуквиш и Жанна Губанова, премьер балетной труппы Большого театра России Артем Овчаренко и первая солистка Анна Тихомирова, солисты Венского государственного балета Алессандро Фрола и Мэдисон Янг, а также солисты Национального балета Нидерландов Джессика Сюань и Всеволод Маевский.

В ходе гала-концерта, продолжавшегося около полутора часов, были представлены произведения всемирно известных композиторов. Зрители увидели фрагменты из любимых балетов, в том числе "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Жизель" Адольфа Адана и других произведений.

Во второй день фестиваля зрителям будет представлена программа "Введение в национальные вокальные жанры Вьетнама" в исполнении вьетнамского ансамбля Bronze Drum, а вечером состоятся выступления солистов узбекского ансамбля народного танца "Ташкент Зеболари" и ансамбля дойристов "Бек".

31 июля состоится концерт Камерного оркестра Центра инклюзивного развития и творчества DOST под художественным руководством заслуженного артиста Эмиля Афрасияба и управлением дирижера Мустафы Мехмандарова. В концерте произведения азербайджанских и зарубежных композиторов исполнят народный артист Тейюб Асланов (ханенде), а также Даянет Мамедов (тенор), Фарид Абдуллаев (тар), Гюльназ Талыбова (сопрано), Хатира Гаджиева (сопрано), Муслим Муслимзаде (ханенде), Ревана Агамирова (сопрано), Самид Хударлы (тенор), Сара Гусейнова (сопрано), Сабина Аскерова (сопрано) и Самед Новрузов (тенор).

Вечером того же дня в Габале состоится концерт мугама. Перед публикой выступят заслуженные артисты Бейимханым Велиева и Тейяр Байрамов, а также лауреаты конкурса мугама Мирэлем Мирэлемов и Камила Набиева.

На четвертый день фестиваля, 1 августа, в рамках программы "Вечер камерной музыки" выступят австрийский пианист Александр Мария Вагнер и одна из известных представительниц классической музыки и фортепианного искусства Вьетнама Лыонг То Ньы.

Еще одним событием вечера станет концертная программа "Любимые мелодии мирового кинематографа". Оркестр Scorrendo под художественным руководством и управлением главного дирижера Мустафы Мехмандарова исполнит музыку из фильмов "Последний перевал", "Хочу семерых сыновей", "Крестный отец", "Встреча", "Телохранитель", "Список Шиндлера", "Джеймс Бонд" и других кинолент.

2 августа сцена будет предоставлена студентам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В их концерте прозвучат произведения азербайджанских и европейских композиторов.

В этот же день перед зрителями выступят молдавский ансамбль песни и танца "Флуераш", главным балетмейстером которого является Юрий Бивол, а также молдавская этно-эстрадная группа Millenium.

Завершится Международный музыкальный фестиваль 3 августа концертом Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. В концерте примут участие народные артисты Азер Зейналов (тенор) и Самир Джафаров (тенор), заслуженная артистка Эльнара Мамедова (сопрано), а также Лала Муршудлу (сопрано).

Проводимый с 2009 года Габалинский международный музыкальный фестиваль на протяжении многих лет объединяет в одном пространстве выдающихся представителей мировой музыкальной культуры, являясь важной площадкой международного культурного диалога. Эта музыкальная платформа стала не только праздником классического искусства, но и культурным мостом, объединяющим народы, преодолевающим границы и дарящим незабываемые моменты, наполненные музыкой.

Помимо летнего сезона, уже второй год фестиваль проводится и зимой под названием "Зимняя сказка".