Что Россия может сделать с Арменией? - о сигналах из Кремля

Автор: Лейла Таривердиева

Москва ответила на заявления из Еревана о многовекторности и балансе. Как сказала накануне на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "судить мы привыкли не по словам только, но еще и по делам. А они с упомянутыми словами почему-то все больше и больше расходятся". По ее словам, Россия никогда не была против "диверсификации Арменией внешних связей, однако сегодняшнюю линию властей Армении едва ли так можно назвать и вряд ли вообще можно говорить о ее сбалансированности в контексте России", сообщают российские СМИ. Захарова заявила, что успокаивающие заявления Еревана о российско-армянских отношениях "контрастируют и конфликтуют с тем, что мы видим и слышим в рамках бурной предвыборной агитации".

Если военный парад в Ереване и визит в Армению Госсекретаря США Марко Рубио были сигналами Москве, то заявления Захаровой стали очень четким сигналом армянскому руководству. Посредством ее заявлений Москва фактически постаралась донести до Еревана одну мысль: резкий геополитический разворот на Запад будет иметь для Армении всесторонние последствия.

Если в Ереване рассчитывали на то, что Россия обидится и уйдет, то это был неверный расчет. Она никогда и ниоткуда не уходила от обиды. Кроме того, судя по заявлениям из Москвы, там не заинтересованы в полном разрыве с Арменией. В Москве рассчитывают на выборы 7 июня и на традиционно пророссийскую ориентацию определенной части общества. И это не будет лишь смиренная наблюдательная позиция, потому что у российской стороны есть достаточно рычагов давления на Ереван. В свое время армянские власти фактически передали Москве экономику, энергетику, транспортную сферу и вопрос безопасности, и теперь заставить ее вернуть все это добровольно будет непросто. А об отобрать даже говорить не стоит.

Карабахский клан, передавая ключи от Армении Москве, преследовал собственные интересы. Они были связаны с темой "миацума", и Россия как бы выступала в качестве гаранта исполнения "вековой армянской мечты" об азербайджанских территориях. В Армении были уверены: пока Россия является опекуном с расширенными правами пользования, итогам Первой карабахской войны ничего не грозит. У этой убежденности были основания. Москва поддерживала Ереван, а тот дал ей возможность взять в свои руки армянскую экономику. Как известно, политику определяет экономика. Поэтому, когда, придя к власти, Пашинян попытался переписать традиционную формулу, оказалось, что в ней есть элементы, способные разрушить Армению в случае их перестановки. И виновата в этом, по большому счету, не Россия, а карабахский клан, продавший страну в обмен на не имеющие перспектив территориальные амбиции.

То якобы экономическое развитие при его власти, которым кичится Роберт Кочарян, это не реальная экономика, а результат активной поддержки России. Соответственно, нынешняя ситуация в армянской экономике - это следствие политики Никола Пашиняна. Россия вполне логично перестала "кормить" страну, не желающую дальше играть роль ее форпоста.

Многим кажется, что последствия, о которых говорит российская сторона, будут выражаться в военном нападении и других критичных формах давления. Но как раз этот вариант наименее вероятен и менее всего рационален, когда речь об Армении. У России в руках масса инструментов, позволяющих обойтись без силового давления и добиться еще более эффективного результата. Силовое давление, как показывает практика, не приводит к цели.

В преддверии выборов в Армении Россия уже начала "затягивать петлю". За последние две недели был поэтапно запрещен ввоз в РФ из Армении цветов, минеральной воды "Джермук" и коньяка с нескольких ключевых предприятий республики. Накануне Россельхознадзор ввел, как пишут российские СМИ, временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении "до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции".

Нетрудно представить, как ударят по производителям в Армении эти запреты. Россия - основной экспортный рынок для Армении. Его потеря станет катастрофой для армянской экономики.

Экономика Армении до сих пор глубоко связана с Россией. Значительная часть внешней торговли, несмотря на заявления Пашиняна о диверсификации, завязана на российский рынок. Западу не нужна армянская продукция. Например, несколько лет назад США стали импортировать армянскую алюминиевую фольгу, но американские производители подняли шум, и Штаты отказались от покупки этой продукции у Армении. Большие проблемы с экспортом своей плодоовощной продукции в Европу. Может быть, после полного урегулирования конфликта между США и Ираном армянские овощи и фрукты какое-то время будут нужны в Иране, но ненадолго. Рынок Грузии никогда не сможет заменить по масштабам российский. Что касается Азербайджана, то он планирует поддерживать армянских производителей за счет интересов производителей азербайджанских.

Запрет на ввоз армянской продукции - это первый звоночек. И очень серьезный для армянской экономики. Делая резкие движения, руководство Армении плохо осознает последствия. Попытки одним кликом заменить Москву на Брюссель несерьезны. Чиновники Евросоюза много чего наобещали Еревану, чтобы оторвать от России. Получилось, оторвали, но только политически. В плане же поддержки экономики ничего сделано не было и не могло быть, потому что для этого Еревану сначала нужно развязать все узлы, завязанные с Москвой. А захочет ли она этого? Вряд ли. Москва дает понять, что не собирается обижаться и хлопать дверью. Наоборот, она рассчитывает, что после выборов 7 июня эти двери откроются еще шире. Либо самому армянскому правительству придется закрыть их с другой стороны.

Мы не предлагаем Еревану брать пример с Баку. Многовекторность, построенная Азербайджаном, Армении недоступна. Но она могла бы брать пример с Грузии, которая старается держать баланс, несмотря на давление Брюсселя и Штатов.

России принадлежат электросети, энергобезопасность, дороги Армении. Доля России по итогам 2025 года составила более 34 процентов всей внешней торговли республики. Россия поставляет в Армению ядерное топливо и оборудование для АЭС, энергоносители, древесину, машины и оборудование, цветные металлы, продукцию химической промышленности. Россия может поднять цену на эту продукцию в случае, если Ереван будет продолжать посылать ей недвусмысленные сигналы. А военный парад как раз и был таким сигналом. Если даже правительство адресовало его не внешней, а внутренней аудитории, в Москве Пашиняна поняли однозначно, о чем говорят заявления Марии Захаровой.

Экономический аспект - это самый действенный рычаг. И никто не сможет предъявить Москве каких-либо претензий. В отличие от, например, военной агрессии, двусторонние экономические отношения не регулируются какими-то международными конвенциями и зависят только от решения двух сторон.

Сумеет ли Евросоюз заменить для Армении Россию, если та всерьез решит наказать бывший форпост? Нет.

Хотя говорить о "если" сегодня уже поздновато. 26 мая российские СМИ сообщили, что Армения получила от России письмо о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. В письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Армении говорится, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

Напомним, что по соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Дополнительное соглашение к контракту от 2013 года, подписанное в конце 2019 года, установило цену на российский газ для Армении в 165 долларов за тысячу кубометров, в 2022 году стороны договорились зафиксировать эту цену еще на десять лет. Когда мировые цены на газ в связи с войной на Ближнем Востоке резко поднялись, для Армении они мало изменились. Как сообщил Владимир Путин на апрельской встрече с Николом Пашиняном, Россия продает газ Армении за 177,5 долларов за тысячу кубометров, в то время как в Европе он сейчас стоит 600 долларов за тысячу кубов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 мая уже заявил открытым текстом, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет ЕАЭС.

Совместить членство в ЕС и ЕАЭС Армения не сможет. Ей на это было неоднократно прямо указано. Это значит, что продолжение "бракоразводного процесса" приведет Армению к цене за газ в те самые 600 долларов за тысячу кубометров. Что это значит для армянского бюджета, думается, гадать не приходится.

Шантаж? Да, шантаж. Но обвинять Москву в данном случае не стоит. Она решает свою геополитическую задачу. Газа у нее много, количество покупателей сокращается, и Армения - не самый крупный из них. Ей ничего не стоит продолжать обеспечивать эту страну дешевым газом, если ей это будет интересно. До сих пор ей это было интересно, так как Армения находилась в сфере ее влияния. Но продавать дешевый газ стране, присоединившейся к "лагерю противника", она не обязана.

Восполнить эту потерю Армении будет трудно. Иранский газ дороже российского, армянской стороне он не по карману, а снижать цену для армян Тегеран не хочет. Армения получает из ИРИ определенное количество голубого топлива, оплачивая его бартером - газ в обмен на электроэнергию. Чтобы иранский газ смог хотя бы частично решить проблемы Армении, если Россия порвет с ней связи, необходимо нарастить и газотранспортную, и электрическую инфраструктуры. Между Ираном и Арменией отсутствует газопровод необходимой пропускной способности, а ЛЭП Иран-Армения строится-строится и никак не построится уже который год. К тому же, Тегеран может солидаризироваться с Москвой в случае ухода Армении на Запад, а тем более, в ситуации сближения Еревана с НАТО.

С Азербайджаном у страны отсутствуют газопроводы. Точнее, они были разрушены в годы оккупации. В советское время существовало три трубопровода для доставки азербайджанского газа в Армению. Допустим, ЕС потратится на их восстановление. А заинтересован ли Азербайджан продавать Армении настолько дешевый газ? Сейчас наша страна продает соседу бензин и дизельное топливо по ценам ниже рыночных. Но не настолько же.

Чиновники Евросоюза давали пару лет назад Армении бодрые обещания поддержать ее энергобезопасность. Правда, без деталей. Остается неясным, как Евросоюз, энергобезопасность которого сам постоянно сталкивается с вызовами, собирается помочь с топливом Армении. За счет кого и чего?

Не стоит забывать и о железных дорогах, которые с 2008 года находятся под управлением России. Концессионное соглашение подписано на 30 лет. С прошлого года Ереван постоянно намекает на возможность национализировать железные дороги страны. Национализация юридически возможна через расторжение действующего концессионного договора или выкуп активов, однако это потребует сложных переговоров с управляющей компанией и, вероятно, выплаты значительной компенсации, чтобы избежать международных судебных разбирательств.

В настоящее время Армения находится в состоянии тяжбы с владельцами "Электросетей Армении", принадлежащих российскому миллиардеру Самвелу Карапетяну. Национализация электроэнергетической сети страны, переданной когда-то российскому бизнесу, - дело возможное, но долгое и затратное. То же самое относится ко многим прочим сферам.

Россия имеет все возможности ужесточить миграционные правила, усилить проверки в армянских общинах и компаниях, создать административные барьеры для трудовых мигрантов. Это один из наиболее чувствительных рычагов, поскольку денежные переводы из РФ играют заметную роль в армянской экономике.

Меньше всего рычагов, как не странно, у Москвы в плане обеспечения безопасности. Она внушает Еревану, что в случае разрыва Армения останется один на один с "региональными вызовами". Этот аргумент - наиболее уязвимый из тех, которыми может оперировать российская сторона. Армении в плане безопасности ничего не грозит, и гарантии безопасности со стороны сильного покровителя не имеют смысла. Тем более, в нынешних геополитических пертурбациях, когда первостепенную роль начинают играть отношения с соседями, а не далекими опекунами. Армения не окажется в изоляции.

Россия может нарастить усилия и на внутриполитическом поле Армении путем усиления поддержки оппозиции действующему правительству. Кроме того, действенным инструментом пропаганды является армянская церковь, и она тоже всегда под рукой. Пророссийские настроения в Армении всегда были сильны, что естественно, учитывая историю появления армян и самой Армении на Южном Кавказе. Россия исторически обладает очень серьезной сетью влияния внутри армянской элиты, силовых структур и бизнеса. И полностью разрушить эту систему Николу Пашиняну пока что не удалось, хотя он очень старался целых восемь лет.

Желание Никола Пашиняна избавиться от внешнего влияния и построить "реальную Армению" понятно. Это естественное и правильное желание, но в том случае, когда страна действительно уходит в автономное плавание, а не переходит с одних рук на другие. Смена вектора в условиях Армении - это очень сложный путь, требующий глубокой дипломатии, хитрости и выверенных шагов.

То, что в руках у России оказались очень действенные рычаги давления и манипулирования Арменией, - это не вина Пашиняна. Это системная проблема, преследующая армянство две сотни лет. Оно всегда хотело получить больше, чем ему полагалось, и находилось в постоянном поиске того, кто сможет это "больше" ему обеспечить. Армянство меняло и предавало покровителей в этих поисках, и, наконец, нашло то, что искало. Но в отличие от, например, Османской империи, Россия подошла к вопросу с точки зрения целесообразности, не просто поддерживая и используя армянство, а сформировав из него форпост на Южном Кавказе.

Армения с момента своего появления в начале прошлого века всегда находилась в экономической зависимости от России, ее опеки и получаемых от нее плюшек. Она никогда не была самодостаточна и пользовалась статусом привилегированного иждивенца. После обретения "независимости" в начале 90-х она осталась под российским покровительством. Никто не мешал американскому, французскому, немецкому капиталу вливаться в армянскую экономику. Просто американцев, французов, немцев и прочих армянская экономика никогда не интересовала настолько, чтобы из-за этого вступать в соперничество с Москвой. Это не бакинская нефть.

Почему мы говорим сегодня обо всем этом? Потому что процесс смены Арменией покровителя превратил ее в арену столкновения интересов, а это совершенно не нужно Азербайджану. Столкновения полюсов на таком небольшом пространстве, как Южный Кавказ, тормозят позитивные процессы. За шесть лет, прошедших после Второй карабахской войны, можно было сделать немало важных шагов в региональной интеграции, если бы Ереван оставил смену опекуна на потом. Чтобы производить такие кардинальные изменения, страна должна быть если не сильной, то хотя бы самодостаточной политически и экономически. А ни того, ни другого относительно Армении пока что сказать нельзя.