Вот как выглядит кейс для будущего складного iPhone

Производитель аксессуаров iFunSmart начал продажи первых защитных чехлов для будущего складного iPhone от Apple, тем самым подтвердив слухи о дизайне устройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на MacRumors, чехлы созданы на основе макетов и CAD-файлов смартфона, которыми обычно пользуются производители аксессуаров до официального анонса устройств.

Судя по опубликованным изображениям, складной iPhone получит двойную основную камеру, тонкий корпус и, вероятно, поддержку аксессуаров в стиле MagSafe. При этом в чехле предусмотрен вырез под кнопку управления камерой, но отсутствует место для Action Button.

По данным инсайдеров, Apple может представить первый складной iPhone осенью 2026 года вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Устройству приписывают внешний экран на 5,5 дюйма, внутренний дисплей на 7,8 дюйма, двойную 48-Мп камеру и стартовую цену около 2 тысяч долларов.