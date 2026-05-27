Главный тренер "Барселоны" покинет пост

Известный испанский баскетбольный специалист Хавьер Паскуаль подаст в отставку с поста главного тренера "Барселоны" после текущего сезона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Барселона" благодарит Хавьера за работу, проделанную за эти месяцы, и желает удачи в будущем", - сказано в пресс-релизе.

Напомним, Хавьер Паскуаль начал работу в "Барселоне" с ноября 2025 года.

Ранее появилась информация о переговорах Паскуаля с клубом "Дубай".