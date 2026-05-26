АФФА оштрафовала "Карабах" и "Нефтчи"

Дисциплинарный комитет АФФА объявил решения по нарушениям, зафиксированным в матчах Мисли Премьер-лиги, Первой лиги, Лиги дублеров и Молодежной лиги Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, одним из самых резонансных решений стали наказания в адрес "Карабаха" и "Нефтчи".

После матча 33-го тура Мисли Премьер-лиги между "Сумгайытом" и "Карабахом" хозяева были оштрафованы на 2500 манатов за выход посторонних лиц на поле.

При этом "Карабах" получил более серьезное наказание. За использование болельщиками пиротехники агдамский клуб оштрафован на 8000 манатов.

В матче "Кяпаз" - "Нефтчи" гянджинский клуб был оштрафован на 700 манатов за четыре желтые карточки.

Футболист "Нефтчи" Ифеани Мэтью на 65-й минуте получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил. Игрок дисквалифицирован на два матча, один из которых условно, а сам клуб оштрафован на 1000 манатов.

В I лиге МОИК, "Шафа" и "Сабаил" получили штрафы за большое количество предупреждений.

Дополнительные санкции были применены к "Сабаилу" после матча против "Мингячевира". Фахри Мамедли был удален за агрессивное поведение, что привело к штрафу в размере 900 манатов. За удаление Лятифа Рзаева клуб выплатит еще 150 манатов, а тренер Ильяс Гурбанов оштрафован на 750 манатов за протест против решения арбитра.

В Лиге дублеров несколько клубов также получили дисциплинарные наказания за удаления и большое количество карточек.

Самое жесткое решение принято по итогам матча Молодежной лиги между "Карабахом" и "Нефтчи". Из-за массовой драки оба клуба проведут следующие два домашних матча без зрителей.

Кроме того, футболист "Карабаха" Али Ибрагим дисквалифицирован на пять игр за оскорбление, а Тунар Гасымов и игрок "Нефтчи" Нахид Омаров получили по три матча дисквалификации.