Раскрыта важная для пользователей Windows дата

Журналисты издания Noteboockcheck напомнили, что 24 июня 2026 года истекает срок сертификата для операционных систем (ОС) Windows. Материал опубликован на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сертификаты Secure Boot необходимы для проверки EFI-приложений, они являются важной частью безопасности ОС. Без них Windows будет подвержена опасным атакам на уровне загрузки системы. Журналисты заявили, что прежний выданный в 2011 году для пользователей Windows сертификат Secure Boot истекает 24 июня 2026 года - эту дату они назвали очень важной для владельцев компьютеров.

Специалисты раскрыли информацию о том, что без актуального сертификата ОС будет работать по-прежнему, однако она станет уязвимой для крайне опасных атак загрузочного уровня. В материале говорится, что для Windows 11 обновление сертификата происходит автоматически - скорее всего, большая часть пользователей уже получила его. Однако пользователи устаревшей Windows 10, если они не участвуют в программе расширенных обновлений, останутся без обновления.

Чтобы проверить актуальность сертификата, нужно найти в настройках ОС раздел "Безопасность Windows", открыть "Безопасность устройства" и выбрать пункт Secure boot. Там можно будет увидеть индикатор статуса: если сертификат актуальный, то индикатор будет зеленым, если нет - желтым или красным.