Джокович установил очередной рекорд

Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по количеству участий в турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) он встретился с местным спортсменом Джованни Мпетши-Перрикаром.

Таким образом, Джокович начал свой 82-й турнир Большого шлема. По 81 разу в соревнованиях самой престижной категории участвовали швейцарец Роджер Федерер и испанец Фелисиано Лопес.

Джоковичу 39 лет, он занимает 4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Серб выиграл 101 турнир под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в мужском одиночном разряде.

Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Ему принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.