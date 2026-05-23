В Джебраильском районе ежегодно будут выращивать 2 млн саженцев

Созданный на территории Джебраильского района "Центр умного питомниководства" внесет важный вклад в восстановление лесов в регионе. В рамках проекта планируется выращивание до 2 миллионов саженцев в год.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АМИ Trend и телеканалу ARB24 заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов.

Министр отметил, что начиная с конца 2024 года Служба развития лесов приступила к установке крупных теплиц: "К настоящему времени установлено 5 крупных тепличных комплексов. Сейчас в этих теплицах ежегодно выращивается около 1 миллиона саженцев. В центре будет осуществляться как выращивание саженцев современными методами, так и его функционирование в качестве регионального учебного центра. В течение года планируется довести объем выращивания до 2 миллионов штук саженцев, что внесет неоценимый вклад в воссоздание лесов на освобожденных территориях.

В то же время существуют и другие альтернативные проекты, находящиеся на начальной стадии", - добавил министр.