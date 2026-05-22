WUF13 завершился церемонией спуска флагов Азербайджана и ООН

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) 22 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоялась церемония спуска флагов Азербайджана и ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония спуска флагов символизирует официальное закрытие сессии.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) прошла в Баку с 17 по 22 мая.

Форум, созванный UN-Habitat и соорганизованный правительством Азербайджана, проходил под темой "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения".

В рамках форума было проведено 579 сессий, а в рамках Urban Expo приняли участие 260 экспонентов, инноваторов и поставщиков решений. WUF13 собрал 11 глав государств, 9 высокопоставленных гостей, 88 министров и 76 заместителей министров, а также 130 мэров, наряду с представителями международных организаций, финансовых институтов, академического сообщества, гражданского общества и общественных инициатив.

Одним из ключевых итогов форума стала презентация "Бакинского призыва к действиям" - документа, подготовленного с участием заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества, местные органы власти, практиков, исследователей и представителей сообществ. Документ, сформированный вокруг острой глобальной проблемы жилищного кризиса, призывает к обновлению политических обязательств в сфере обеспечения доступного жилья на основе человекоцентричного, инклюзивного и климатически устойчивого подхода, а также к укреплению многоуровневого управления, инвестиций и участия сообществ в решении жилищных вопросов.