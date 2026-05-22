На WUF13 призвали развивать инклюзивные города

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед на официальной пресс-конференции по итогам 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, в рамках WUF13 были широко продемонстрированы процессы реконструкции в Азербайджане, восстановления территорий, разрушенных в результате оккупации.

"Формирование децентрализованных механизмов управления, вопросы катастроф, рисков, водных ресурсов и энергетики требуют сегодня системного подхода и координации. Все эти направления находят обновленное отражение в повестке дня градостроительства. Устойчивое развитие и развитие урбанистики остаются в центре особого внимания. Города должны быть доступными и инклюзивными для каждого гражданина - молодежи, детей, женщин и других социальных групп. Мы приняли новую программу развития городов, и пути решения были продемонстрированы индивидуально. Представленные отчеты имеют особое значение с точки зрения поощрения взаимного доверия и сотрудничества", - отметила А. Мохаммед.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Программа финального дня форума началась с "круглых столов", посвященных роли коренных народов и женщин в городском развитии.

Во второй половине дня состоятся мероприятия, посвященные официальному закрытию WUF13. Пройдет официальная пресс-конференция по итогам форума. Затем состоится церемония закрытия, в ходе которой будет вручена символическая эстафета городу, который примет WUF14. В конце дня будет организована церемония спуска флага WUF13.

В течение последнего дня форума участники подведут итоги дискуссий, проведенных за прошедшие пять дней, и определят направления будущего сотрудничества в области градостроительства, жилищной политики и устойчивого развития.

В предыдущие дни WUF13 широко обсуждались вопросы глобального жилищного кризиса, построения безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к изменению климата, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: "Трансформация неформальных поселений и трущоб", "Связь климата и жилья", "Голоса городов: Форум городов SPECA", "Жилищный опыт Азербайджана", "Города как игровая площадка", "Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация", "Чистый воздух", "Лица с инвалидностью", "Парламентарии", "Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики" и "Развитие городского климатического наследия".

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA". Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, "зеленой" урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная "Новой программе развития городов", Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

WUF13, на который зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме "Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.