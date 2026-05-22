Сегодня в некоторых частях Баку не будет газа

Сегодня в некоторых частях Баку будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в "Азеригаз".

Отмечается, что в связи с ремонтно-восстановительными и реконструкционными работами с 10:00 и до завершения работ ожидаются кратковременные перебои в газоснабжении на улицах Хатаи, Н. Мамедова, М. Гусейна и М. Азизбекова Хазарского района, на шоссе Гала в поселке Мардакян, а также в поселке Забрат Сабунчинского района - на улицах Б. Шекинской, Октябрьской, С. Джафарова, Н. Зейналовой и М. Гусейнзаде.