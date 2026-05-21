Иран попросил у Пакистана больше времени на изучение условий США

Иранские официальные лица попросили у пакистанских посредников дополнительное время на оценку и изучение американских условий по урегулированию конфликта в зоне Персидского залива. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на пакистанский источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иранские официальные лица попросили у Пакистана время для оценки и изучения американских условий", - утверждает собеседник канала. По его сведениям, находящийся в Иране "обогащенный уран является главным препятствием" на непрямых переговорах Тегерана и Вашингтона.

В четверг официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран изучает комментарии американской стороны к иранскому предложению о прекращения военных действий. 18 мая агентство Tasnim сообщило, что Пакистан передал США новое предложение Ирана по урегулированию конфликта, состоящее из 14 пунктов.

