В Казахстане рассказали о процессе выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе AZAL

Казахстан следит за выплатами компенсаций семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе AZAL.

Как передает Day.Az, об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев в ходе брифинга.

"Из шестерых погибших часть наследников - прямых родственников получили все выплаты. Часть к сожалению в судах, потому что они до сих пор разбираются, кто должен получать выплаты. По одной семье не определено, кто должен получать. Страховые компании, как азербайджанские, так и российские, они готовы к выплатам, когда будет решение судов. Я думаю, что они получат все то же самое, все пассажиры вне зависимости от гражданства", - сказал он.

По его словам, ведомство поддерживает тесный контакт с азербайджанскими коллегами.

"Две недели назад мы разговаривали, по разным причинам, в том числе по этому. Мы следим и все выплаты, которые будут для граждан Азербайджана, Казахстана и для граждан других стран. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы никакой дискриминации не было. Есть юридические заморочки, связанные с определением кто должен получить", - сказал Бозумбаев.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа, граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Погибли 38 человек.

15 апреля было опубликовано совместное заявление МИД России и Азербайджана, в котором отмечалось, что стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации.