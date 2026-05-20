Роль Азербайджана на WUF13 открывает возможности для лидерства в инклюзивном городском развитии

Роль Азербайджана как принимающей стороны 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) открывает большие возможности продемонстрировать лидерство в сфере инклюзивного и доступного городского развития.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend директор Секретариата Глобального фонда по вопросам инвалидности Программы развития ООН (ПРООН) Ола Абуальгаиб на полях форума.

Она отметила, что тема инклюзии людей с инвалидностью должна быть не отдельным направлением, а частью общей городской повестки.

"Роль Азербайджана как принимающей стороны WUF13 создает важную возможность продемонстрировать лидерство в сфере инклюзивного и доступного городского развития. Поскольку форум привлекает глобальное внимание к вопросам безопасных и устойчивых городов и сообществ, существует возможность сделать инклюзию людей с инвалидностью центральным элементом этой повестки, а не отдельным направлением", - сказала она.

По ее словам, сотрудничество может быть сосредоточено на практических направлениях, включая доступное жилье, инклюзивный общественный транспорт, универсальный дизайн общественных пространств, готовность к чрезвычайным ситуациям с учетом потребностей людей с инвалидностью, доступные цифровые городские услуги, а также развитие потенциала городских планировщиков и муниципальных органов.

Она также подчеркнула необходимость структурированного взаимодействия с организациями людей с инвалидностью, чтобы городские решения отражали реальные потребности и опыт граждан.

Ола Абуальгаиб считает, что WUF13 также предоставляет возможность использовать форум как платформу для взаимного обмена опытом между городами.

По ее словам, Азербайджан и другие страны могут обмениваться опытом в определении эффективных практик, выявлять масштабируемые решения и выстраивать партнерства с организациями развития, техническими институтами и финансовыми партнерами. При этом ключевым, по ее мнению, является создание наследия форума, выходящего за его рамки.

"Это наследие может включать более сильную приверженность доступному городскому планированию, реализацию практических демонстрационных проектов, повышение стандартов и долгосрочное сотрудничество, направленное на то, чтобы сделать города более безопасными, инклюзивными и устойчивыми для всех", - добавила она.

Абуальгаиб подчеркнула, что ее ключевой посыл на WUF13 заключается в том, что инклюзия людей с инвалидностью должна рассматриваться как базовое условие безопасных, устойчивых и жизнеспособных городов, а не как отдельный социальный вопрос или дополнительная опция.

По ее словам, тема WUF13 - "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" - особенно актуальна, поскольку жилье, транспорт, общественные пространства, услуги, готовность к чрезвычайным ситуациям и климатическая устойчивость напрямую влияют на повседневную жизнь, безопасность и достоинство людей с инвалидностью.

"Из опыта Глобального фонда по вопросам инвалидности одним из ключевых выводов является то, что города становятся более устойчивыми, когда они проектируются вместе с людьми с инвалидностью, а не только для них. Это означает вовлечение организаций людей с инвалидностью в процессы городского планирования, бюджетирования, реализации и мониторинга с самого начала", - отметила она.

Абуальгаиб добавила, что ее приоритеты включают три ключевых тезиса: во-первых, доступность - это инвестиция в лучшие города для всех; во-вторых, устойчивость невозможна, если люди с инвалидностью исключены из систем жилья, инфраструктуры, раннего предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации; и в-третьих, финансовые механизмы должны переходить от заявленных обязательств к практической реализации на уровне городов.

Через Центр устойчивых и инклюзивных городов Глобальный фонд по вопросам инвалидности уже работает над поддержкой создания доступных, справедливых и ориентированных на будущее городов. По ее словам, городам необходимо перейти от политических деклараций к системам практической реализации.

"В практическом плане это начинается с внедрения стандартов универсального дизайна в сферах жилья, транспорта, школ, медицинских учреждений, общественных зданий, цифровых сервисов и общественных пространств. Доступность должна быть заложена в правила госзакупок, строительные нормы, инфраструктурные контракты и городские инвестиционные планы, а не корректироваться позже за более высокую стоимость. Во-вторых, города должны напрямую взаимодействовать с людьми с инвалидностью и их представительными организациями. Их жизненный опыт помогает выявлять барьеры, которые могут быть упущены техническими специалистами, включая небезопасные переходы, недоступные укрытия, отсутствие сурдоперевода, слабую навигацию, недоступность общественной информации или планы эвакуации, не учитывающие различные потребности.

В-третьих, доступность должна быть тесно связана с устойчивостью. Это включает инклюзивные системы раннего оповещения, доступные убежища, учет потребностей людей с инвалидностью в снижении рисков бедствий, планировании адаптации к изменению климата и обеспечение доступности услуг в кризисных ситуациях. Работа Глобального фонда по вопросам инвалидности через Центр устойчивых и инклюзивных городов основана на идее, что города должны быть доступными, справедливыми и готовыми к будущим вызовам. Наконец, городам необходимы измеримые показатели. Например, доля общественных зданий, прошедших аудит на доступность, количество модернизированных транспортных маршрутов, доля доступных пунктов временного размещения, а также уровень представительства людей с инвалидностью в органах городского управления. То, что измеряется, с большей вероятностью будет профинансировано и реализовано", - добавила она.

Абуальгаиб отметила, что ключевой разрыв заключается не только в недостатке финансирования, но и в отсутствии учета интересов людей с инвалидностью в рамках основных финансовых механизмов.

По ее словам, инклюзия людей с инвалидностью слишком часто финансируется через небольшие краткосрочные проекты вместо того, чтобы быть интегрированной в национальные бюджеты, муниципальные инвестиционные планы, климатическое финансирование, программы жилищного строительства, инфраструктурные кредиты и механизмы финансирования снижения рисков бедствий.

"Еще один важный разрыв связан с тем, что вопросы доступности часто учитываются слишком поздно. Когда дороги, жилье, транспортные системы или общественные здания проектируются без учета доступности с самого начала, последующая адаптация становится более дорогой и менее эффективной. Именно поэтому Глобальный фонд по вопросам инвалидности подчеркивает необходимость раннего включения принципов инклюзии в планирование, проектирование и финансирование", - сказала она.

Она также указала на дефицит потенциала: многие правительства и города поддерживают принципы инклюзии, однако нуждаются в практических инструментах, технической помощи, данных, стандартах и партнерствах для их реализации.

"Это включает более качественные дезагрегированные данные по инвалидности, усиление механизмов подотчетности и более активное вовлечение организаций людей с инвалидностью. Наконец, существует проблема масштабирования. Успешные пилотные проекты часто остаются изолированными, и основной вызов заключается в переходе от отдельных инициатив к системным изменениям", - сказала она.

В этой связи, как отметила Абуальгаиб, важное значение имеют такие инициативы, как Центр устойчивых и инклюзивных городов. По ее словам, центр планирует инвестировать 250 млн долларов США в 50 городов к 2030 году для продвижения устойчивого и инклюзивного городского развития.

Абуальгаиб отметила, что Глобальный фонд по вопросам инвалидности поддерживает страны, помогая им переводить обязательства в сфере прав людей с инвалидностью в практические меры развития.

По ее словам, это включает техническую помощь, политические консультации, катализирующее финансирование, развитие партнерств и поддержку реализации на национальном и местном уровнях.

" В городском контексте фонд работает над тем, чтобы принципы инклюзии людей с инвалидностью были интегрированы в такие сферы, как жилье, инфраструктура, общественные услуги, снижение рисков бедствий, климатическая устойчивость и городское управление. Через Центр устойчивых и инклюзивных городов фонд способствует вовлечению заинтересованных сторон, совместному обучению и реализации практических решений в поддержку инклюзивного и устойчивого городского развития. Ключевой частью этой работы является объединение правительств, городов, организаций людей с инвалидностью, партнеров по развитию, технических экспертов и финансовых институтов. Фонд помогает создавать условия для того, чтобы инклюзия людей с инвалидностью была встроена в системы планирования, бюджетирования, мониторинга и инвестиционных решений. Фонд также поддерживает страны в переходе от формального соблюдения обязательств к реальным преобразованиям.

Это означает не только вопрос о том, упомянуты ли люди с инвалидностью в стратегии, но и то, могут ли они получить доступ к жилью, безопасно передвигаться по городу, участвовать в принятии решений, получать информацию во время чрезвычайных ситуаций и на равных пользоваться результатами государственных инвестиций", - заключила Абуальгаиб.