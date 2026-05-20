В Европе стало сложнее получить лекарства

Ситуация с доступом к лекарствам в европейских странах ухудшается, а среднее время ожидания появления новых препаратов сегодня составляет 532 дня. Об этом заявила генеральный директор Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) Натали Молл британской газете Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, в настоящее время система доступа к лекарствам в Европе "сломана", ситуация с несвоевременными доставками медикаментов и неравномерным доступом к лечению продолжает ухудшаться по всему Евросоюзу.

Молл заявила, что страны Европейского союза понесли значительные убытки в плане фармацевтических инвестиций, поскольку траты государств-членов сообщества на лекарственные препараты составляют лишь около 1% ВВП, в то время как Китай выделяет на эти цели 1,8% ВВП, а США - около 2%.

Глава EFPIA предупредила, что компании будут все чаще финансировать фармацевтический бизнес в США, если европейские страны не решатся изменить ситуацию.