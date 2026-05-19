В Индии слон насмерть придавил туристку - ВИДЕО
Трагический инцидент произошел в популярном сафари-лагере Дубаре в Индии: во время купания слонов погибла туристка.
Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры распространились в социальных сетях.
33-летняя женщина оказалась зажата между двумя слонами, которые внезапно начали драться в реке во время туристического мероприятия.
По информации местных властей, один из слонов ударил другого бивнем, после чего животное потеряло равновесие и рухнуло на туристку. Женщина получила тяжелые травмы головы и позже скончалась в больнице.
