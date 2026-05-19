Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" в Бухаресте
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике в групповых упражнениях стала серебряным призером международного турнира в Бухаресте.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские гимнастки заняли второе место в многоборье.
В состав команды вошли София Мамедова, Шамс Музаффаги, Илаха Багирова, Захра Джафарова, Илона Зейналова и Алина Мамедова.
По итогам выступлений сборная Азербайджана поднялась на вторую ступень пьедестала почета и завоевала серебряные медали соревнований.
