Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" в Бухаресте

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике в групповых упражнениях стала серебряным призером международного турнира в Бухаресте.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские гимнастки заняли второе место в многоборье.

В состав команды вошли София Мамедова, Шамс Музаффаги, Илаха Багирова, Захра Джафарова, Илона Зейналова и Алина Мамедова.

По итогам выступлений сборная Азербайджана поднялась на вторую ступень пьедестала почета и завоевала серебряные медали соревнований.