Aston Martin создала суперкар мощнее 824 л. с.

На трассе Нюрбургринг испытали замаскированный суперкар мощностью 824 л.с. Vanquish получил четыре дополнительные выхлопные трубы - это говорит о разработке более мощной версии модели S. Сейчас Vanquish возглавляет линейку GT‑автомобилей Гейдона, а новая модификация унаследует черты недавно выпущенного DB12 S - в том числе улучшенную аэродинамику и нестандартную выхлопную систему. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Прототип выполнен в матово‑чёрном цвете, а зелёный камуфляж подчёркивает более агрессивный передний сплиттер. При этом общий дизайн кузова практически не отличается от стандартной версии Vanquish. Особое внимание привлекают 21‑дюймовые кованые диски Y‑Spoke - они позаимствованы у компактного Vantage S. Такой подход Aston Martin уже применял ранее: он позволяет усилить модель, не внося кардинальных изменений в колёсную базу.

Задняя часть прототипа вызывает особый интерес. Значительная часть задней двери выполнена в виде сетки, за которой просматриваются два увеличенных выхлопных патрубка - они расположены позади четырёх стандартных труб Vanquish. Дополнительно в зоне диффузора установлены ещё две трубы. В итоге автомобиль оснащён уже восемью выхлопными патрубками.