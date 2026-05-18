В Йемене сбит американский беспилотник - ВИДЕО
Йеменские хуситы в воскресенье сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в провинции Мариб.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в понедельник иранские СМИ.
На представленных кадрах видно падение дрона и его обломки. США пока не подтвердили инцидент.
MQ-9 Reaper - это дистанционно управляемый летательный аппарат, используемый для разведки, наблюдения и рекогносцировки. Он также может наносить высокоточные удары.
