https://news.day.az/economy/1835182.html Назван объем экспорта из Азербайджана в Армению с начала года В январе-апреле 2026 года Азербайджан экспортировал в Армению товары на сумму 9,646 млн долларов США. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Согласно данным Госкомтаможни, из этой суммы на апрель пришлось 3,889 млн долларов.
Напомним, что 10 мая из Азербайджана в Армению были отправлены 16 вагонов дизельного топлива общим объемом 986 тонн.
На сегодняшний день в Армению из Азербайджана было экспортировано более 9 тысяч тонн дизтоплива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.
