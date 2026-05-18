Назван объем экспорта из Азербайджана в Армению с начала года

В январе-апреле 2026 года Азербайджан экспортировал в Армению товары на сумму 9,646 млн долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным Госкомтаможни, из этой суммы на апрель пришлось 3,889 млн долларов.

Напомним, что 10 мая из Азербайджана в Армению были отправлены 16 вагонов дизельного топлива общим объемом 986 тонн.

На сегодняшний день в Армению из Азербайджана было экспортировано более 9 тысяч тонн дизтоплива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.