https://news.day.az/politics/1835102.html Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан - ФОТО 17 мая Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума ООН по урбанизации (WUF13). Как передает Day.Az, высокопоставленного гостя в Международном аэропорту Гейдара Алиев встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
