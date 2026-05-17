Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан

17 мая Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума ООН по урбанизации (WUF13).

Как передает Day.Az, высокопоставленного гостя в Международном аэропорту Гейдара Алиев встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.