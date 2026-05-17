https://news.day.az/politics/1834881.html Вице-президент Республики Зимбабве прибыл с визитом в Азербайджан Вице-президент Республики Зимбабве Константино Гувейя Доминик Ньикадзино Чивенга 17 мая прибыл с визитом в нашу страну для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Организации Объединенных Наций (ООН).
Вице-президент Республики Зимбабве прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Республики Зимбабве Константино Гувейя Доминик Ньикадзино Чивенга 17 мая прибыл с визитом в нашу страну для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Организации Объединенных Наций (ООН).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр культуры Адиль Керимли и другие официальные лица.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре