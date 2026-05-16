Моуринью хочет пригласить Рашфорда в "Реал"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью заинтересован в переходе нападающего Маркуса Рашфорда в мадридский "Реал" в случае своего назначения в испанский клуб.

Как передает Day.Az со ссылкой на журналиста The Independent Мигеля Делани, португальский специалист хотел бы видеть английского форварда в составе "сливочных".

По данным источника, у Моуринью есть сразу две причины для приглашения Рашфорда.

"У Моуринью давно сложились хорошие отношения с Рашфордом. Он с удовольствием подписал бы этого игрока. Во-первых, Жозе хочет получить футболиста, которого хорошо знает. Во-вторых, таким трансфером он сможет уже сейчас создать проблемы "Барселоне"", - написал Делани.

В нынешнем сезоне английский нападающий выступает за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Моуринью работал с Рашфордом в "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год.