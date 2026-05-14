ЦБА аннулировал лицензию одной из НБКО

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию небанковской кредитной организации "E-Kredit".

Как передает Day.Az со ссылкой на регулятора, в соответствии со статьей 25.1.1 закона Азербайджанской Республики "О небанковских кредитных организациях", на основании заявления, поданного обществом с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "E-Kredit"", решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 13 мая 2026 года аннулирована соответствующая лицензия № БКТ-48 от 24 июля 2024 года, выданная обществу с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "E-Kredit".

Подчеркивается, что согласно статье 25.4 закона, небанковская кредитная организация со дня вступления в силу решения об аннулировании лицензии прекращает свою деятельность и ликвидируется в порядке, установленном Гражданским кодексом Азербайджанской Республики.