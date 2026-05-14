ABB İnvest планирует выпуск облигаций через зарубежный банк

ABB İnvest планирует осуществить выпуск облигаций через один из зарубежных банков, в связи с чем в настоящее время ведутся переговоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор ABB İnvest Надир Бабазаде на пресс-конференции, посвященной раскрытию финансовых показателей компании по итогам 2025 года.

По его словам, хотя обсуждения по данному вопросу продолжаются, подробная информация о проекте не разглашается, так как окончательное решение еще не принято.

"В настоящее время в этом направлении ведутся переговоры. Однако, поскольку окончательного решения нет, мы пока не можем раскрыть дополнительную информацию", - сообщил Н. Бабазаде.