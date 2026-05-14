Британии придется пойти на уступки ради сближения с ЕС

Великобритания должна смягчить свою позицию по вопросам торговой и экономической интеграции для заключения масштабного соглашения с Евросоюзом. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Насколько революционными могут быть перемены, если они (власти Британии - прим. ТАСС) не пересмотрят свои принципиальные позиции? Лейбористское правительство этого не делает, и если они будут продвигать идею революционных перемен в отношениях с ЕС, то все [британцы] будут разочарованы и скажут: "Брюссель нас наказывает", - заявил неназванный европейский дипломат.

Газета добавила, что стороны планируют провести встречу, которая, скорее всего, состоится в июле. На ней они планируют обсудить мобильность молодежи и обмен статистическими данными о миграции. При этом ряд европейских политиков поддерживают перезагрузку отношений с Британией, в том числе председатель Европарламента Роберта Метсола.

Отношения Великобритании с ЕС

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров королевство покинуло сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов, а также возможность посещения ЕС британскими гражданами и наоборот без визы на срок до 90 дней.

В начале мая газета The Times сообщила, что Брюссель и Лондон обсуждают вопрос британских взносов в бюджет ЕС для доступа к общему рынку Евросоюза. Согласно изданию, их размер может составлять €1,15 млрд ежегодно.

